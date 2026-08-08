Lebanon: Isra’ila Ta Aiwatar Da Fashe-fashe A Meis Al-Jabal, Houla, Da Talusa…

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Mamayar Isra'ila sun gudanar da aikin sintiri da manyan bindigogi zuwa tuddan Ali al-Tahir, da sanyin safiyar yau Asabar, kamar yadda wakilin Al-Mayadeen ya ruwaito.
Mamayan sun aiwatar da fashewa a tsakiyar daren Juma'a zuwa Asabar a garin Meis Al-Jabal a kudancin Lebanon.
Wannan ya biyo bayan harin manyan bindigogin mamaya wanda suka kai hari a tuddan Ali al-Tahir, yayin da aka kai harin manyan bindigogi na Isra'ila a garin Al-Mansouri, bayan da sojojin mamaya suka harba makamin manyan bindigogi a kan wani gida a garin.
Sojojin mamaya sun aiwatar da fashewa a garin Houla a kudancin ƙasar, da kuma wani a garin Talusa, a cewar wakilin.
Haka nan, manyan bindigogin mamaya sun kai hari a gefen Nabatiyah al-Fawqa.
Da yammacin jiya, wani jirgin mara matuki na Isra'ila ya jefa bam mai fashewa a tuddan Ali al-Tahir, bayan da sojojin mamaya suka aiwatar da fashewa a garin Zoutar al-Sharqiyah, bayan harin manyan bindigogi da suka kai na ƙarshe da gefen Hadatha.
Ci Gaba Da Zalunci A Kudancin Lebanon
Wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da zaluncin Isra'ila a kudancin Lebanon ta nau'i daban-daban, wanda ya haɗa da fashewa da rushe gidaje, konewa da tone kaburbura, baya ga harbin manyan bindigogi da hare-haren jirage marasa matuki, duk da yarjejeniyar "Tsari" da tattaunawar kai tsaye tsakanin gwamnatocin mamaya da Lebanon.
Gwagwarmayar Musulunci ta Lebanon - Hizbullah ta dora alhakin farko na ci gaba da laifuffukan Isra'ila a Lebanon a kan gwamnatin Lebanon wacce ke ci gaba da yin "shiru, kamar babu ita, da tana mai hada kai," tana mai tabbatar da cewa Gwamnatin ta ba maƙiyi halaccin mamayarsa da ayyukansa ta hanyar sanya hannu kan "Yarjejeniyar Tsari."
Abin lura shi ne, wata majiya ta Lebanon ta shaida wa wakilin Al-Mayadeen a Beirut jiya, cewa ba a tantance sunayen ƙasashen da za su shiga cikin tsarin tabbatarwa a "yankunan gwaji" a kudancin Lebanon ba tukuna.
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