Shugaban Kwamitin Arba'in: Tattakin Arba'in Shi Ne Mafi Girman Aikin Al'adu Na Ƙasar Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ali Akbar Pourjamshidian a ranar Laraba a ziyararsa ga rukunin "Barakat al-Hussain (AS)" na gidauniyar zartaswa ga umarnin Imam (RA) a kan iyakar Mehran, ya bayyana cewa: Gidauniyar Barakat da kwamitin zartaswa ga umarnin Imam (RA) suna cikin manyan ayyukan tsarin Jamhuriyar Musulunci, musamman a fagen kawar da talauci da kuma taimakawa wajen kiyaye alamomin addini.
Ya kara da cewa: Hidimomin gaskiya na waɗannan cibiyoyi, musamman a lokuta masu mahimmanci, suna da muhimmiyar gudunmawa ga manyan ayyukan ƙasar.
Mataimakin ministan harkokin cikin gida mai kula da tsaro ya tunatar da cewa: Tattakin Arba’in na Imam Husaini yana ɗaya daga cikin manyan ayyukan al'adu, sufuri, da jigilar mutane na ƙasar a cikin shekaru goma da suka gabata, wanda ba zai yiwu ba tare da haɗin kai da gidauniyar Barakat da kwamitin zartaswa ga umarnin Imam (RA) don kiyaye da haɓaka wannan taro na 'yan Shi'a na duniya.
Pourjamshidian ya nanata cewa: Miliyoyin mahalarta ziyara daga 'yan ƙasa da kuma 'yan kasashen waje, suna sadaukar da kwanaki da yawa na lokacinsu ga wannan babbar tafiya, kuma kasancewar cibiya kamar gidauniyar Barakat da kwamitin zartaswa na sanya kwanciyar hankali da fata.
Ya bayyana cewa: Babban rukunin "Barakat al-Hussain" a kan iyakar Mehran an kafa shi ne don biyan buƙatun mahalarta ziyara, kuma ya ƙunshi abubuwa daban-daban kamar masana'antar kankara, rumbunan ajiyar ƙanƙara, sashen burodi, da sashen samar da ruwan sha.
Shugaban babban kwamiti na Arba'in ya kara da cewa: An fara amfani da wannan babban rukuni a cikin ɗan gajeren lokaci, kuma a lokutan Arba'in ana ba da shi ga maukibobi da kwamitocin ba da hidima, kuma yana da tasiri sosai wajen tallafa wa mahalarta ziyara.
Pourjamshidian ya ce: Wannan rukuni yana aiki da hidima ta gaskiya ba tare da bata lokaci ba, tallace-tallace, ko neman sakamako ba, kuma muna fata wannan tsari ya ci gaba kuma mahalarta ziyara su sami damar amfana da hidimominsa fiye da da.
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