Afganistan: Taliban Tana Zartar Da Qudurin Kwace Karamin Birnin Omid-e Sabz Daga Mamallakansa

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Jam'iyyar 'Yan Kasa ta Afghanistan, ta hanyar fitar da wata sanarwa, ta yi Allah wadai da matakin da Taliban ta ɗauka na kora da ƙaura tilas ga mazauna garin Omid-e Sabz a yammacin Kabul.
Wannan jam'iyyar a cikin sanarwar a jiya 04 ga Agusta 2026 ta ce korar tilas ga mazauna garin, tana nufin cin zarafin haƙƙin mallaka, tsaron shari'a, mutuncin ɗan'adam, da ka'idojin adalci na asali.
A cikin sanarwar: Ginin Omid-e Sabz ya ginu ne bisa ga takardu na hukuma, takaddun shari'a, izini na doka, kuma ta hanyar matakan gudanarwa a hukumomin da ke da alhakin, kuma dubban iyalai sun dogara ga waɗannan takardu, sun kashe jarinsu da dukiyoyinsu wajen siyan gidaje a wannan garin.
Jam'iyyar 'Yan Kasa ta nanata cewa duk wani ƙwace dukiya, korar tilas, ko ruguza gidaje, ba tare da bincike mai zaman kansa, bayyananne, da adalci ba, baya ga cin zarafin haƙƙin masu gidaje, yana kuma barazana ga tsaron shari'a na dukkan 'yan ƙasar Afghanistan.
Wannan jam'iyyar ta ce duk wani rashin jituwa game da mallakar filaye, ko da yaya ya rikitar, dole ne a binciki shi ta hanyar tsarin shari'a mai zaman kansa, tsaka-tsaki, da bin doka.
A ganin Jam'iyyar 'Yan Kasa, yanke shawara na ɗaya gefe da matakan tilastawa ba wai kawai ba su samar da adalci ba, har ma na iya ƙara rashin amana tsakanin jama'a, raunana tsarin shari'a, da kuma samar da fagen tashin hankali mai faɗi.
A cikin wannan sanarwa: Batun garin Omid-e Sabz yana cikin damuwa mafi faɗi game da yadda Taliban ke mu'amala da Hazarawa da 'yan Shi'a.
Jam'iyyar 'Yan Kasa ta ce matakan da ke haifar da jin wariya, kora, ko rashin tsaro a tsakanin al'umma, suna raunana haɗin kan ƙasa kuma suna zurfafa rarrabuwar kawuna na zamantakewa.
Wannan jam'iyyar ta kuma nanata cewa ba ta goyon bayan ƙwace filaye ko kame kadarori ba bisa doka ba, kuma dole ne a mutunta haƙƙoƙin halal na dukkan masu gidaje.
Duk da haka, a cikin sanarwar an ce: A cikin rashin tsarin shari'a mai zaman kansa da ake amfani da shi, babu wani mutum ko wata hukuma da za ta yanke shawara game da gida, dukiya, da rayuwar dubban 'yan ƙasa, ta hanyar dogaro da ikon siyasa kawai.
Jam'iyyar 'Yan Kasa ta Afghanistan ta buƙaci a dakatar da korar tilas, ruguza gidaje, da ƙwace dukiya ga mazauna garin Omid-e Sabz nan take.
Wannan jam'iyyar ta kuma buƙaci a binciki duk wani iƙirari game da mallakar filayen wannan garin, tare da haɗin gwiwar masu gidaje da masu takardu, ta hanyar tsari mai bayyananne, zaman kansa, da tsaka-tsaki.
Samar da damar hukumomin duniya su sa ido kan tsarin bincike da kuma tabbatar da haƙƙoƙin 'yan ƙasa ba tare da wariya ta kabila, addini, ko siyasa ba, na daga cikin sauran buƙatun da aka gabatar a cikin wannan sanarwa.
Jam'iyyar 'Yan Kasa ta buƙaci Majalisar Dinkin Duniya, wakilin musamman na kare haƙƙin ɗan'adam na Afghanistan, Ƙungiyar Haɗin Kan Musulunci, da hukumomin kare haƙƙin ɗan'adam na duniya su ɗauki mataki don hana cin zarafin haƙƙin mazauna garin Omid-e Sabz.
Wannan jam'iyyar ta nanata cewa tsaro da kwanciyar hankali mai dorewa suna tafiya ne ta hanyar adalci, bin doka, da daidaiton 'yan ƙasa, ba ta hanyar matsin lamba, ƙaura ta tilas, da ƙwace dukiya ba.
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