Lebanon Da Siriya Sun Ƙarfafa Haɗin Kan Tsaro A Kan Iyakoki Da Gaggauta Komawar 'Yan Gudun Hijira

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ministan harkokin cikin gida da gidajen ƙananan hukumomi na Lebanon, Ahmad al-Hajjar, a ganawarsa da Birgediya Janar Mulham al-Shantout, mataimakin ministan harkokin cikin gida na Siriya mai kula da harkokin tsaro, ya tattauna hanyoyin haɓaka dangantaka tsakanin ma'aikatun harkokin cikin gida na ƙasashen biyu da kuma ƙarfafa haɗin kan tsaro.
Bangarorin biyu sun nanata muhimmancin bude hanyoyin sadarwa kai tsaye da musayar bayanai, musamman a fagen fuskantar ta'addanci da ƙalubalen tsaro na gama-gari.
A wannan ganawa, an kuma tattauna hanyoyin haɗin gwiwa a mashigun kan iyaka, kuma ɓangarorin sun nanata wajabcin daidaitawa don fuskantar fataucin miyagun ƙwayoyi, makamai, da mutane, da kuma ƙara haɗin gwiwa a fage don fuskantar laifuffukan da suka wuce iyaka.
Har ila yau, ci gaba da aiwatar da shirin komawar 'yan gudun hijirar Siriya zuwa ƙasarsu, bisa ga tsarin da aka amince da su, ya kasance ɗaya daga cikin muhimman batutuwan tattaunawar.
A ƙarshen wannan ganawa, tawagogin Lebanon da Siriya sun amince su ci gaba da tuntuɓar juna da shawarwari, kuma ta hanyar gudanar da taruka na lokaci-lokaci, su bibiyi aiwatar da yarjejeniyoyin kuma su mayar da su ayyuka na zahiri.
Wannan ganawa ta sami halartar wasu jami'an tsaro da diflomasiyya na ƙasashen biyu, ciki har da Iyad al-Haza'a, ma'aikacin ofishin jakadancin Siriya a Beirut, da wakilan dakarun tsaron cikin gida da babban daraktan tsaron jama'a na Lebanon.
An gudanar da wannan ganawa ne a daidai lokacin da majiyoyin tsaro na Siriya suka ƙaryata rahotannin da aka yada game da shirye-shiryen soji a kan iyakokin Lebanon da Iraqi, kuma suka bayyana cewa motsin tsaro a gabashin Siriya yana da alaƙa da rashin jituwa tsakanin gwamnatin Siriya da dakarun dimokuradiyya na Siriya (QSD).
A lokaci guda, babban daraktan mashigar kan iyaka da kwastam na Siriya ya sanar da rufe mashigar kan iyaka ta "Al-Aridah" da Lebanon na tsawon kwanaki 15 daga 6 ga Agusta, saboda aiwatar da aikin fasaha a kan gadar kan iyaka daga bangaren Lebanon.
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