Rahoto Cikin Hotuna | Yadda Aka Binne Gawarwakin Shahidai 112 A Gaza A Yau

An binne gawarwakin shahidai 112 na dangin "Abu Shara'a da Al-Husayna" a yau a birnin Gaza, bayan an sake fitar da su daga ragowar baraguzan gidajen da Isara’ila ta ruguje, waɗanda sojojin mamaya na Isra'ila suka kai hare-hare a yayin kisan kare dangi da ake ci gaba da yi a zirin Gaza.
4 Agusta 2026 - 18:07
Lambar labari: 1848674
Source: ABNA24
An binne gawarwakin shahidai 112 na dangin "Abu Shara'a da Al-Husayna" a yau a birnin Gaza, bayan an sake fitar da su daga ragowar baraguzan gidajen da Isara’ila ta ruguje, waɗanda sojojin mamaya na Isra'ila suka kai hare-hare a yayin kisan kare dangi da ake ci gaba da yi a zirin Gaza.
An binne gawarwakin shahidai 112 na dangin "Abu Shara'a da Al-Husayna" a yau a birnin Gaza, bayan an sake fitar da su daga ragowar baraguzan gidajen da Isara’ila ta ruguje, waɗanda sojojin mamaya na Isra'ila suka kai hare-hare a yayin kisan kare dangi da ake ci gaba da yi a zirin Gaza.
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