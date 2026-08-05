Iraqi: Adadin Mahalarta Ziyara 19,999,870 Ne Suka Halarci Tron Arba'in Na Shekara Ta 1448 A.H.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Haramin Sayyid Abbas mai tsarki a wannan kididdiga ya dogara ne ga tsarin lissafin lantarki na musamman wanda ke aiki da fasahar basirar wucin gadi (AI) wajen ƙididdige masu shigowa birnin Karbala mai tsarki, ta hanyoyin da mahalarta ziyara ke bi da kuma kofofin harami mai tsarki.
Ga rubutun sanarwar Harami Mai Tsarki:
"Muna mika ta'aziyya ga Imam Zamaninmu Al-Hujjah bnil-Hasan (Amincin Allah ya tabbata gareshi da iyayensa masu tsarki), da manyan malaman addini, da al'ummar Musulunci baki ɗaya, musamman Iraki masaukin annabawa, wasiyyai, da waliyyai, a ranar tunawa da Arba'in na Imam Husain (AS), muna roƙon Allah (Madaukakin Sarki) Ya kiyaye ƙasashen Musulmai daga dukkan sharri, kuma Ya mayar da mahalarta ziyarar Aba Abdillahil-Hussain (AS) zuwa garuruwansu da ƙasashensu lafiya, cikin nasara, tare da karɓar ayyukansu da ibadarsu."
"Kamar yadda ta saba fiye da ƙarni 13, birnin Karbala mai tsarki ya karɓi baƙi da mahalarta ziyarar Shugaban Shahidai Imam Husain da ɗan'uwansa Abal Fadhl al-Abbas (AS) a lokacin ziyarar Arba'in mai albarka na wannan shekara ta 1448 A.H. Kuma hidimar haramai masu tsarki ta sami babban girma wajen karɓa da ba da hidimomi iri-iri ga mahalarta ziyara masu daraja. Waɗannan hidimomi sun haɗa da ayyuka na likitanci, hidima, da makoki, ciki har da hidimar tattara adadin mahalarta ziyara ta tsarin lissafin lantarki na masu shigowa manyan ƙofofin birnin Karbala mai tsarki, daga sashin sadarwa na Haramin Sayyid Abbas mai tsarki, a karo na goma a jere, da kuma tattara bayanan ƙididdiga na sauran hidimomi a birnin Karbala mai tsarki daga Cibiyar Al-Kafil ta Bayanai da Nazarin ƙididdiga."
"Adadin mahalarta ziyara da birnin Karbala mai tsarki ya karɓa daga ranar 1 ga Safar har zuwa karfe 6:00 na yamma ranar 20 ga Safar, bisa ga tsarin lissafin lantarki wanda ke aiki da fasahar basirar wucin gadi (AI) a kan manyan ƙofofi biyar: (Baghdad - Karbala), (Baghdad - Al-Jamaliya), (Najaf - Karbala), (Babil - Karbala), (Hussainiya - Karbala), na wannan shekara ya kai kusan (19,999,870) mahalarta."
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