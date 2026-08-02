Sojojin Najeriya Sun Kubutar Da Mutane 45 Da Aka Yi Garkuwa Da Su

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin Najeriya sun sanar da 'yantar da mutane 45 da aka yi garkuwa da su a yayin jerin ayyukan tsaro da aka gudanar a jihohin da dama na ƙasar tsakanin ƙarshen Yuli da farkon Agusta 2026, tare da kama wasu da ake zargin haɗin kai da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da kuma wargaza wata ƙungiyar masu laifi.
Ayyukan 'yantar da waɗanda aka yi garkuwa da su sun faru tsakanin jihohin Edo da Borno, yayin da sauran ayyukan tsaro suka shafi jihohin Delta da Rivers, a cikin ayyuka daban-daban da suka kai hari ga masu garkuwa da mutane, hanyoyin ba da kuɗaɗe ga ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai, da rumbunan makamai.
Sojojin runduna ta huɗu ta Najeriya sun 'yanta mutane 14 da aka yi garkuwa da su a kan babbar hanyar Lagos-Benin a jihar Edo a kudancin ƙasar. An fara aikin bibiya a ranar 30 ga Yuli, bayan da sojojin suka sami bayani game da lamarin garkuwa da hanyar tserewar 'yan ta'adda.
Sojojin sun bi masu garkuwa, wanda hakan ya sa suka bar mutane 11 da aka yi garkuwa da su suka gudu zuwa wani daji da ke kusa, kafin aikin bibiya da aka gudanar a washegari ya ba da damar kammala 'yantar da sauran mutane uku, wanda ya sa adadin waɗanda aka 'yanta ya kai mutane 14.
Lalata Shirin Satar Mutane A Borno
A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, sojojin aikin "Hadin Kai" sun hana wani ƙoƙarin sace matafiya, kuma sun 'yanta fararen hula 31 a kan hanyar Buratai-Kamuya. Sojojin sun ce wasu da ake zargin 'yan ƙungiyar "Boko Haram" ne ko "ISIS - Yammacin Afirka" suka tsare motocin fararen hula huɗu da yammacin ranar 31 ga Yuli.
Rundunar kai dauki ta musamman ta bataliya ta 135 ta shiga tsakani kuma ta yi artabu da 'yan ta'adda, wanda hakan ya tilasta musu barin fararen hula da motocin su tare da guduwa daga yankin. Sojojin sun kuma kwato Babura da maharan ke amfani da su. Sojojin sun kai waɗanda aka kubutar da motocin huɗu zuwa yankin Buratai, suna mai tabbatar da cewa sun isa wurin lafiya.
Har ila yau, sojojin Najeriya sun sanar da kama mutane shida da ake zargin haɗin kai da ƙungiyar "ISIS - Yammacin Afirka" a garin Damasak na jihar Borno. Hukumomi suna zargin waɗanda aka kama da yin amfani da cinikin dabbobi a kasuwannin Gubio, Damasak, da Ajiwungo don ba da kuɗaɗe ga ƙungiyar da tallafa wa hanyoyin kayan aikinta.
Wargaza Ƙungiyar Masu Laifi A Delta Da Rivers
A kudancin ƙasar, sojojin runduna ta 34 na manyan bindigogi, waɗanda ke aiki a cikin aikin "Odoka," sun sanar da kama manyan 'yan wata ƙungiyar masu laifi da ake zargi da alhakin kwanton bauna da ya faru a ranar 4 ga Mayu 2026 wanda ya yi sanadin mutuwar soja guda. An kama mutane uku da ake zargi da sunayen "Chiboy," "Marathon," da "Onwu," bayan an bi su zuwa yankin Oleh a jihar Delta.
Waɗanda aka kama sun jagoranci sojojin zuwa rumbunan makamai a yankunan Agah Plantation na jihar Rivers da Umudike Plantation, inda aka kama makamai, alburusai, tufafin soji, kayan aiki, da wayoyin hannu.
Ayyukan sun nuna girma da fadin ƙalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta, yayin da ƙungiyoyin "Boko Haram" da "ISIS - Yammacin Afirka" ke aiki a arewa maso gabas, yayin da ƙungiyoyin sace mutane da fashi da makamai ke yaɗuwa a wasu jihohi da kan hanyoyin tsakanin biranen.
Sojojin Najeriya a baya sun gudanar da ayyukan 'yantar da mutane da dama da aka yi garkuwa da su daga maboyar ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a arewa maso yammacin ƙasar, a cikin wani babban yaƙin da ke fuskantar ƙungiyoyin sace mutane, ba da kuɗaɗe, da samar da kayayyaki. Hukumomin Najeriya sun nanata cewa ayyukansu sun haɗa da shiga tsakani na soji kai tsaye, tattara bayanan leƙen asiri, da bin diddigin kuɗaɗe da makamai, da nufin raunana ƙarfin ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da hana su sake gina kansu.
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