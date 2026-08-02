Rahoto Cikin Hotuna | Na Jinjinawa Ga Masu Gudanarwa Na Maukibobin Iraqi A Hanyar Mashaya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Hadi Mahmoudnejad, manajan maukibin harami mai tsarki na Sayyidah Fatimah Ma’asumah (AS), a tantin mai lamba 1080 a hanyar Najaf zuwa Karbala, ya karrama masu gudanar da mawkibobin Iraqi a hanyar Mashaya ta hanyar ba su kyautar takardar godiya da girmamawa.
2 Agusta 2026 - 21:21
Lambar labari: 1847955
Source: ABNA24
Rahoto Cikin Hotuna | Na Jinjinawar Shugaban Maukibin Haramin Sayyidah Fatimah As Ga Masu Gudanarwa Na Maukibobin Iraqi A Hanyar Mashaya
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