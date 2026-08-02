Rahoto Cikin Hotuna | Na Taron Al'ada Na "Birnin Muharram" A Dandalin Azadi Tehran

Hoto: Hossein YarAhmadi
2 Agusta 2026 - 19:05
Lambar labari: 1847929
Source: ABNA24
Taron al'ada na hudu na "Brinin Muharram" ya fara gudana tun da yammacin ranar Asabar (1 ga Ogusta 2026) a dandalin Azadi na Tehran, kuma zai ci gaba har zuwa 3 ga Agusta, kowane dare tare da gabatar da shirye-shiryen al'adu, da fasaha, halartar ƙungiyoyin addini, mawkibobin jama'a, da shirye-shiryen Ashura na musamman, yana karɓar bakuncin masu makoki na Aba Abdillahil-Husain (AS) da 'yan ƙasa.
Hoto: Hossein YarAhmadi
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