  1. Shafin farko
  2. batu na musamman
  3. News of Arba'een

Rahoto Cikin Hotuna | Na Taron Al'ada Na "Birnin Muharram" A Dandalin Azadi Tehran

2 Agusta 2026 - 19:05
Lambar labari: 1847929
Source: ABNA24
Rahoto Cikin Hotuna | Na Taron Al'ada Na "Birnin Muharram" A Dandalin Azadi Tehran

Taron al'ada na hudu na "Brinin Muharram" ya fara gudana tun da yammacin ranar Asabar (1 ga Ogusta 2026) a dandalin Azadi na Tehran, kuma zai ci gaba har zuwa 3 ga Agusta, kowane dare tare da gabatar da shirye-shiryen al'adu, da fasaha, halartar ƙungiyoyin addini, mawkibobin jama'a, da shirye-shiryen Ashura na musamman, yana karɓar bakuncin masu makoki na Aba Abdillahil-Husain (AS) da 'yan ƙasa.

Hoto: Hossein YarAhmadi
 

Alamomi

Ra'ayinka

You are replying to: .
captcha