Yamen: Ta Gudanar Da Babban Hari Na Biyu Mai Girma Na A Kan Aramco Bayan Shekaru 7

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Mai magana da yawun sojojin Yemen ya sanar da cewa a aiki na farko, an kai hari a kan muhimman manufa na Aramco a Jizan da makamai masu linzami na ballastic da jirage mara matuki da dama, kuma a aiki na biyu, an kai hari a kan cibiyoyin wannan kamfanin a Yanbu da makamai masu linzami na ballastic, cruise da jirage mara matuki, kuma dukkan ayyukan biyu sun ƙare da kai hari kai tsaye da cikakken nasara. Ya kuma ba da rahoton fuskantar tsaron saman Yemen da jiragen yaƙi masu ta'addanci da suke kokarin hana ƙarin hare-hare, kuma ya jaddada cewa an gudanar da waɗannan ayyukan a matsayin martani ga ta'addancin Saudiyya a kan Al-Hudaydah da tsibirin Kamaran, da ci gaba da killacewar Yemen da keta ikon wannan ƙasa.
Mai magana da yawun sojojin Yemen, yana mai jaddada ci gaba da "takunkumin ruwa" a kan Saudiyya, ya sanar da cewa Sana'a, a cikin tsarin ma'aunin "takunkumi a gaban takunkumi" da "tsananta a kan tsananta," za ta faɗaɗa iyakokin ayyukanta.
Kamfanin Aramco, babban kamfanin man fetur na duniya kuma ginshiƙin tattalin arzikin Saudiyya, a yau an kai masa hari a ayyuka guda biyu na sojojin Yemen a lokaci guda. An bayyana manufofin waɗannan hare-haren a matsayin matatar Jazan da cibiyoyin man fetur na Yanbu.
Matatar Jizan tana da ƙarfin tace ganga 400,000 na man fetur a kowace rana, kuma Yanbu ita ce ƙarshen bututun mai daga gabas zuwa yamma na Saudiyya, kuma ɗaya daga cikin manyan hanyoyin jigilar man fetur zuwa Bahar Maliya da kasuwannin Turai.
Majiyoyin yada labarai sun ba da rahoton fashewa da gobara a Jizan. Haka kuma an buga hotunan tashoshin man fetur a wasu garuruwan Saudiyya bayan buga labarin hare-haren.
Wannan aiki, shi ne hari na biyu mai girma na Yemen a kan ababen more rayuwa na man fetur na Saudiyya bayan hare-haren shekara ta 2019 a kan Abqaiq da Khurais; harin da ya dakatar da kimanin ganga miliyan 5.7 na samar da man fetur na Saudiyya a kowace rana.
Ansarallah: Har Yanzu Lokaci Bai Yi Ba Don Maganar Sulhu Da Saudiyya Ba
Mohammed al-Farah, memba na ofishin siyasa na ƙungiyar Ansarallah, yayin da yake sukar matsayin Saudiyya na baya-bayan nan, ya sanar da cewa tazara tsakanin maganganun Riyadh da ayyukanta na aiki har yanzu tana da yawa, kuma a halin yanzu ba za a iya maganar samar da zaman lafiya na sulhu tsakanin Sana'a da Saudiyya ba.
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