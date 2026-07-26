Nazari: CIA Tana Aiki Ne Ga Isra'ila, Ba Don Amurka Ba

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: John Kiriakou, manazarcin tsaro kuma masanin harkokin bayanai, a cikin maganganu masu faɗi game da yanayin da CIA ke ciki a yanzu, ya jaddada cewa wannan hukuma ta shiga cikin tasirin ƙungiyoyin yahudawa.
Kiriakou a cikin waɗannan maganganu ya ce: Sakamako ɗaya tilo da za a iya samu shi ne, CIA a yanzu tana aiki ne don Isra'ila, ba don Amurka ba.
Yana nazarin canje-canjen tsari na wannan hukuma, ya bayyana cewa: Lokacin da mutane kamar Mike Pompeo, wanda yake ɗaya daga cikin fitattun yahudawa a majalisa, suka kasance a manyan shugabannin CIA, to manufofi suna tafiya ne a ƙarƙashin jagorancinsu; yayin da a ma'anar, CIA ya kamata ta zama hukuma mai tallafawa aiwatar da manufofi, ba hukuma mai tsara manufofi ba.
Kiriakou, yana mai nuni ga tarihin wannan hukuma, ya kara da cewa: A tarihi, CIA ta kasance tana tsayayya da wasu matsayi na Isra'ila, amma tare da canje-canjen baya-bayan nan da kasancewar mutane kamar Pompeo, duk wannan tsari ya canza.
Wannan manazarcin tsaro ya kuma yi nuni ga rawar ƙungiyoyin kuɗi, kuma ya ce: Lokacin da ya zamo akwai matsin lamba na yau da kullun daga majalisa, kuma kusan dukkan wakilai suna karɓar tallafin kuɗi daga "AIPAC," kuma waɗanda ba su bi layin wannan ƙungiya ba, ana cire su a zaɓen fidda gwani, to 'yancin hukumomin bayanai yana ɓacewa bat.
A ƙarshe ya jaddada cewa: A cikin irin wannan yanayi, hukumomi a ƙarshe suna fahimtar cewa, a zahiri suna aiki ne don Isra'ila.
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