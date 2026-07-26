UNOCHA: Karancin Kasafin Kuɗi Yana Barazana Ga Ayyukan Ciwarwa Ga Yara Da Mata Miliyan 5.7 A Afganistan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ofishin Gudanar da Taimakon Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a Afganistan (UNOCHA) a a yau Lahadi 27 ga Yuli ya sanar da cewa, ci gaba da karancin kasafin kuɗi, zai dagula bayar da ayyukan abinci ga miliyoyin yara da mata.
Wannan hukuma ta yi gargadin cewa, idan ba a samar da albarkatun kuɗi cikin gaggawa ba, yara da mata miliyan 5.7 na iya rasa samun damarsu ga ayyukan lafiya da abinci masu muhimmanci.
A cewar UNOCHA, rage kasafin kuɗi ya takaita ikon hukumomin jin kai na mayar da martani ga buƙatun gaggawa, musamman magani da rigakafin rashin abinci mai gina jiki.
UNOCHA a baya ta bayyana yanayin abinci a Afganistan a shekara ta 2026 a matsayin abin damuwa, kuma ta ba da rahoton ƙaruwar rashin abinci mai gina jiki a sassa daban-daban na wannan ƙasa.
Wannan gargadi ya zo ne a daidai lokacin da Afganistan ke ci gaba da fuskantar babban rikicin bil'adama, talauci, fari da ya daɗe, bala'o'in yanayi da raguwar taimakon duniya, kuma miliyoyin mutane suna dogaro da taimakon jin kai don samun buƙatunsu na yau da kullun.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha jaddada cewa, ci gaba da karancin kasafin kuɗi, zai shafi yara, mata da iyalai masu rauni fiye da kowa.
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