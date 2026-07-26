MDD: Ta Jaddada Buƙatar Ɗaukar Matakin Gaggawa Don Tallafawa Mata Da 'Yan Mata Na Afganistan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sashen mata na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Lahadi 27 ga Yuli ya sanar da cewa, Mohammad Nasiri, shugaban ofishin wannan hukuma, a ziyararsa zuwa Afganistan, ya gana da jami'an Taliban da wakilan diflomasiyya.
Dangane da sakon da aka buga a shafin sada zumunta na X, a cikin waɗannan ganawar, an jaddada wajabcin ɗaukar matakin gaggawa don tallafawa mata da 'yan mata na Afganistan, da kuma ƙara samun damarsu ga ayyukan yau da kullun.
Cire ƙuntatawa da aka sanya wa ma'aikatan hukumomin jin kai, musamman mata, na ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da wannan jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya tattauna da Taliban.
Mohammad Nasiri ya ce, duk da faɗaɗa rikice-rikicen bil'adama a duniya, alkawarin Majalisar Ɗinkin Duniya na tallafawa mata da 'yan mata na Afganistan zai ci gaba da kasancewa.
Waɗannan maganganun sun zo ne a daidai lokacin da ƙuntatawar Taliban kan ilimi, aiki da kasancewar mata a cikin al'umma ke ci gaba, kuma suna haifar da damuwa ga hukumomin duniya da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama.
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