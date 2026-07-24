Iran: Ako Wane Mutum Daya Da Amurka Ta Kashe Zamu Kasha Sojin Amurka Rai Da Rai

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Manjo Janar Ali Abdollahi, Kwamandan Hedkwatar Khatam al-Anbiya ta Iran, da yammacin Juma'a (24 ga Yuli) ta hanyar buga wani sako a kafofin sada zumunta, ya rubuta: "Mun kafa wata doka wadda muka tabbatar wa makiya a matsayin daidaito tabbatacce kuma da aka amince da ita a fagen fama daga yanzu: ga kowane ɗan ƙasar Iran da ya mutu, sojan Amurka ɗaya zai mutu tare da shi."
Ya kuma yi gargadi ga makiya, yana tunatar da su: "Mun shirya muku tikiti kyauta kai tsaye zuwa wuta".
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