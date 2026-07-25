Babal-Mandab: Ya Kuke Gani Idan Aka Katse Muhimmiyar Hanyar Ratsawar Kebul Na Intanet Tsakanin Turai Da Asiya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Yawancin kebul na karkashin teku da ke jigilar bayanai tsakanin Turai, Asiya, da wani ɓangare na Afirka, bayan sun wuce wannan mashiƙar, suna zuwa mashigar Suez sannan kuma zuwa Bahar Rum.
Dangane da rahotanni, kimanin kebul 17 na karkashin teku suna wucewa ta wannan mashigar, waɗanda ke jigilar mafi yawan zirga-zirgar bayanai tsakanin Turai, Asiya, da Afirka. Wannan adadi yana daidai da kusan kashi 17 cikin 100 na zirga-zirgar intanet na duniya da kuma sama da kashi 90 cikin 100 na sadarwa tsakanin Turai da Asiya.
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