Girman Asarar Amurka A Fafatawar Mako Guda Da Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A 'yan kwanakin nan kafofin watsa labarai na yamma sun yi magana game da barnar da hare-haren Iran suka yi wa sansanonin Amurka a yankin, wanda ke nuna cewa fafatawar baya-bayan nan da Iran ta haifar da hasarar rayuka na soji mai yawa ga Amurka a yankin, kuma ta yi tasiri ga lissafin dabarar yakin Washington.
Bisa ga rahoton jaridar The Guardian, ma'aikatar tsaron Amurka (Pentagon) ya zuwa yanzu ta tabbatar da mutuwar aƙalla sojojin Amurka 18 da kuma raunata wasu kusan 430 a yayin rikice-rikicen da ke da alaƙa da Iran; lamarin da ya sake jawo hankali ga wahalar kasancewar sojojin Amurka a yammacin Asiya.
A gefe guda, kafofin watsa labarai na duniya sun ruwaito bisa ga sanarwar hukumar Iran cewa hare-haren baya-bayan nan sun kai hari ga na'urorin Patriot, radar THAAD, da wasu cibiyoyi masu alaƙa da jiragen marasa matuki na Amurka a yankin; ko da yake ma'aikatar tsaron Amurka ba ta tabbatar da cikakkun bayanai na wannan barnar da kanta ba har yanzu.
Duk da ƙoƙarin kafofin watsa labarai na Amurka na boye barnar da aka yi, amma majiyoyi da dama sun buga dogon jerin kayan aiki, na'urori, sansanoni, da cibiyoyin Amurka da aka lalata, wanda za a iya ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka sa Amurkawa suka yi taka-tsantsan wajen tsananta rikici a yankin.
Cikakken Jerin Barnar da Iran Ta Yi wa Amurka a Cikin Makonni 15 Da Suka Gabata
Na’urar Radar Da Tsaro:
- 7 Cibiyoyin Jagorancin Bayar Da Umarni Da Sarrafawa
- 3 Na'urorin Sadarwa Ta Tauraron Dan Adam
- 6 Na’urra Tsarom Radar Ta Patriot
- 3 Radar Sarrafawa Da Lura Da Iska Da Ruwa
- 8 Na'urorin Radar Ganowa Da Gargadin Farko
- 7 Radar Tsaron Makamai Masu Linzami Na Sama
- 3 Na'urorin Radar EPS
- 2 Radar EPS 117
- 5 Radar Mai Dogon Zango
- 2 Radar Tsaro Ta Harba Makamai
- 1 Rukunin Radar Dabarun Yaki
Ayyukan Kawo Dauki Na Mota Kwana:
- 6 Cibiyoyin Gyara Da Kula Da Jiragen Yaki Da Jirage Masu Saukar Ungulu
- 3 Cibiyoyin Tallafi Da Kayan Aiki
- 12 Tankokin Mai
- 17 Rumbunan Tallafin Makamai Da Kayayyakin Gyaran Jiragen Ruwa Da Jiragen Sama
- 6 Rumbunan Makamai Masu Linzami
Ababen More Rayuwa Na Aiki:
- 6 Rumfunan Jiragen Marasa Matuki MQ-9
- 1 Rumfar Shirya Jirgin Yaki F-15
- 1 Rumfar Jiragen Marasa Matuki Da Ke Ɗauke Da Jirage 8 Sabbin
- 2 Cibiyoyin Umarni
- 1 Dandalin Mai Na Jirgin Ruwan Dakon Jiragen Sama
- 1 Rumfar Jirgin P-8
- 4 Dandalin Makamai Masu Linzami Na HIMARS
- 5 Rumfunan Jiragen Yaki
- 4 Rukunin Tsaro Na Patriot
- 6 Dandalin Harba Makamai Masu Linzami
- 1 Tashar Famfo Mai
- 2 Cibiyoyin Sadarwa Ta Sigina
- 1 Cibiyar Bayanai
- 1 Cibiyar Basirar Wucin Gadi, Sansanin Cibiyar Sarrafa Bayanai Na Kamfanin Amazon
- 1 Cibiyar Ajiyar Jiragen Ruwa Masu Sarrafawa Daga Nesa
- 1 Tashar Jiragen Ruwa Mai
- 4 Rumfunan Jiragen Yaki
- 6 Hanyoyin Tashi Da Saukar Jiragen Sama
Ayyukan Jiragen Sama:
- 11 Jiragen Yaki Da Jirage Masu Saukar Ungulu (A Ƙasa)
- 17 Jiragen Marasa Matuki Na Leken Asiri Da Kai Hari
- 1 Jirgin Yaki F-15 A Cikin Rumfa
- 1 Jirgin P-8
- 1 Jirgin Dakon Kaya C-17
- 8 Jiragen Mai
- 4 Jirage Masu Saukar Ungulu Masu Nauyi
- 6 Makamai Masu Linzami Da Aka Taskace
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