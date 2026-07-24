Kanar Tajik: Hare-Haren Baya-Bayan Nan Na IRGC Ya Kawar Da Hadafofi Masu Muhimmanci

Mai magana da yawun aikin hare-haren Wa'adis Sadiq na 3 a yakin da aka damfarawa Iran na biyu: Ayyukan hare-haren baya-bayan nan ba wai iya hari ba ne; kawar da hadafofi masu muhimmanci ne ga makiya. A cikin wadannan hare-hare an tabbatar da kawar da:
• Na'urar tsaro ta Patriot
• Na’urar Balon leken asiri
• Rumbun ajiye jiragen yaki
• Wurin zaman sojoji
• Hedikwatar 'yan ta'adda
Duk sun kasance cikin jerin manufofin da aka lalata.
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24 Yuli 2026 - 16:56
Lambar labari: 1844275
Source: ABNA24
• Na'urar tsaro ta Patriot • Na’urar Balon leken asiri • Rumbun ajiye jiragen yaki • Wurin zaman sojoji • Hedikwatar 'yan ta'adda Duk sun kasance cikin jerin manufofin da aka lalata.
Mai magana da yawun aikin hare-haren Wa'adis Sadiq na 3 a yakin da aka damfarawa Iran na biyu: Ayyukan hare-haren baya-bayan nan ba wai iya hari ba ne; kawar da hadafofi masu muhimmanci ne ga makiya. A cikin wadannan hare-hare an tabbatar da kawar da:
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