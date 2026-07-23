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Khatam: Za Mu Kai Hari Kan Ababen More Rayuwar Man Fetur, Gas, Wutar Lantarki Da Tattalin Arzikin Yankin

23 Yuli 2026 - 09:26
Lambar labari: 1843957
Source: ABNA24
Khatam: Za Mu Kai Hari Kan Ababen More Rayuwar Man Fetur, Gas, Wutar Lantarki Da Tattalin Arzikin Yankin

Hedkwatar Khatamul-Anbiya ta yi gargadin cewa: Idan aka aiwatar da barazanar Amurka, sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba za su yarda da fitar da ko digo ɗaya na man fetur ba, kuma za a kai hari a kan ababen more rayuwa na man fetur, gas, wutar lantarki da tattalin arziki na yankin.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Hedkwatar Khatamul-Anbiya ta yi gargadin cewa: Idan aka aiwatar da barazanar Amurka, sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba za su yarda da fitar da ko digo ɗaya na man fetur ba, kuma za a kai hari a kan ababen more rayuwa na man fetur, gas, wutar lantarki da tattalin arziki na yankin.

Bisa ga gargadin daren jiya, ana sanar da cewa, mashigar Hurmuz har yanzu a rufe take, kuma idan har akwai yiwuwar wani jirgin ruwa ya wuce ta wannan mashigar, dole ne ya wuce ta hanyar da aka kayyade kuma bisa ga shirye-shiryen da aka sanar a baya.

Idan aka aiwatar da barazanar Amurka, sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba za su yarda da fitar da ko digo ɗaya na man fetur ba, kuma za a kai hari a kan ababen more rayuwa na man fetur, gas, wutar lantarki da tattalin arziki na yankin.

Barazanar da yar ta’adda Amurka da sojojin ta'addanta ke yi akai-akai ga wannan ƙasa, ba za su haifar da komai ba face faɗaɗa yaƙi a yankin har ma da wajensa.

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