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Iran: Mutane 59 Sukai Shahada A Hare-Haren Amurka Kan Ƙasar Daga 27 Ga Yuli Zuwa Yau

24 Yuli 2026 - 22:05
Lambar labari: 1844431
Source: ABNA24
Iran: Mutane 59 Sukai Shahada A Hare-Haren Amurka Kan Ƙasar Daga 27 Ga Yuli Zuwa Yau

Shugaban Cibiyar Hulda da Jama'a da Ba da Labarai na Ma'aikatar Lafiya ya ba da rahoton shahadar mutane 59 a hare-haren da aka kai wa ƙasar daga 27 ga Yuli zuwa yau.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Dr. Hossein Kermanpour, Shugaban Cibiyar Hulda da Jama'a da Ba da Labarai na Ma'aikatar Lafiya, a shafin sada zumunta na X ya rubuta:

"Daga 27 ga Yuli zuwa karfe 11 na safe ranar 24 ga Yuli, a sakamakon hare-haren sama na Amurka, mutane 666 sun jikkata; mutane 613 bayan jinya an sallame su, mutane 32 suna kwance a asibiti, kuma mutane 21 an yi musu jinya a tsaitsaye ba tare da kwnatarwa ba.

Haka kuma mutane 59 sun shahada; mata 6 da yara 3 'yan ƙasa da shekara 18. A wannan lokaci, an yi tiyata wa mutane 52 waɗanda suka jikkata."

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