WHO: Yaduwar Ebola A Afirka Tsamari A Kongo

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Bisa ga ƙaruwar adadin mutuwar cutar Ebola, jami'an Kongo sun sanar da cewa wannan ita ce yaɗuwar mafi sauri tun daga farkon taskace masu kamuwa da cutar.
Ƙungiyar agaji ta Likitoci kasa da kasa ta kuma tabbatar da cewa saurin yaɗuwar wannan cuta ta wuce dukkan yaɗuwar da ta gabata.
Bisa ga wannan rahoto, kusan kashi 90% na dukkan masu kamuwa da cutar sun taru a wani lardin da ke iyaka da Uganda; inda a cewar wannan ƙungiyar agaji, mutanen da ke cikin yaƙi a zahiri ba su da damar samun kulawar lafiya.
Kwanan nan, ma'aikatan lafiya na babban asibitin Buniya a gabashin Kongo, wanda shine babbar cibiyar lafiya a yankin, sun fara yajin aiki. Sun zargi gudanarwa da rashin biyan albashinsu, duk da yin aiki a cikin mawuyacin yanayi.
Wannan ƙasa da ke Afirka ta Tsakiya, tun daga watan Mayu, tana fama da yaɗuwar Ebola, wanda ke fitowa daga cutar Bundibugyo da ba a saba gani ba. A cewar ma'aikatar lafiya ta Kongo, jimillar marasa lafiya 753 suna cikin keɓewa ko asibitoci, yayin da mutane 366 sun warke daga wannan cuta.
Duk da matakan da aka ƙarfafa, yaɗuwar cutar na ci gaba da sauri fiye da yadda jami'an lafiya za su iya shawo kanta.
Hukumar Lafiya ta Duniya (WHO) ta ba da rahoton cewa aƙalla kashi 80% sabbin masu kamuwa da cutar suna da alaƙa da jerin yaɗuwar da ba a san su ba.
Wannan ita ce yaɗuwar cutar Ebola ta goma sha bakwai da aka rubuta a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo (Zaire a baya) tun daga shekara ta 1976. Yaɗuwar ƙarshe da aka ba da rahoto a wannan ƙasa ta Afirka ta Tsakiya ita ce Satumba 2025 a lardin "Kasai" a kudu maso yammacin ƙasar, wadda ta kashe fiye da mutane 40, kuma an sanar da ita bayan fiye da watanni uku.
Cutar Ebola ko zazzabin jini na Ebola wani nau'in cutar ɗan adam ne wanda ke fitowa daga kwayar cutar Ebola. Sunan kwayar cutar wannan cuta ana ɗaukar taa daga ɗaya daga cikin kogunan ƙasar Kongo. Alamun wannan cuta yawanci suna bayyana kwana biyu zuwa makonni uku bayan haɗuwa da kwayar cutar, a matsayin zazzabi, ciwon makogwaro, ciwon tsoka da ciwon kai. Yawanci, tashin zuciya, amai da gudawa, da kuma raguwar aikin hanta da ƙoda suna biyo bayan waɗannan alamun, a wannan lokacin, masu kamuwa da cutar suna fara zubar da jini.
Adadin mutuwar Ebola, dangane da nau'in kwayar cutar, yana bambanta daga kashi 25 zuwa 90%.
Yaɗuwar wannan cuta a shekarun 2014 da 2015 a yammacin Afirka ta kashe fiye da mutane 11,000, kuma wannan ita ce yaɗuwar Ebola mafi faɗi a tarihi, wadda ta bar asarar rayuka da tabarbarewar zamantakewa da tattalin arziki da yawa, musamman a ƙasashen Guinea, Laberiya da Saliyo.
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