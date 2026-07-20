Isra’ila Na Ci gaba Da Ta'addanci A Kudancin Siriya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin gwamnatin yahudawa da safiyar yau, ta hanyar kutsawa kewayen ƙauyen Sayda al-Jawlan, sun kafa wani shingen bincike na wucin gadi, kuma sun binciki motoci da 'yan ƙasa masu wucewa. A yayin wannan aiki sun kama wani matashi ɗan Siriya.
Haka kuma jiya ma, rundunonin soji na wannan gwamnatin Isra’ila, da motocin sulke, sun kutsa kewayen madatsar ruwa ta Kudna da tudun Abu Qubais a kudancin lardin Quneitra.
A daidai lokacin da waɗannan motsi ke faruwa, sojojin da ke sansanin Al-Hamidiyah sun harba manyan bindigogi da dama a kan filayen noma da kewayen garin Al-Hamidiyah, wanda aka ji karar fashe-fashe da dama a yankin. Waɗannan abubuwa suna faruwa ne a daidai lokacin da Ahmad al-Shara, shugaban rikon kwarya na Siriya, a baya ya buƙaci janyewar gwamnatin yahudawa daga yankunan da ta mamaye a kudancin Siriya, da kuma komawa ga abubuwan da ke cikin yarjejeniyar raba sojoji ta shekara ta 1974, kuma ya yi gargadi game da sakamakon ci gaba da waɗannan ta'addanci ga tsaro da kwanciyar hankalin yankin.
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