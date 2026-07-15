IRGC: Sun Babbake Cibiyar KJL Babban Tushe Na Kai Daukin Sojojin Amurka A Kuwait

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Makiya Amurka, waɗanda a daren da suka gabata suka kai hari a kan sansanonin Iran bisa hujjar kai hari jiragen ruwan da suka keta doka, a daren jiya ma, yayin da babu wani jirgin ruwa da ya yi ƙoƙarin keta doka ko haɗin kai da Amurka, kuma a zahiri babu wani hari da ya faru, don boye rashin nasara da gazawarsu, sun kai hari a kan wasu sansanonin bakin teku da wurare a lardunan kudancin ƙasar da makamai masu linzami na cruise da bama-bamai na jiragen yaƙinsu, amma mayaƙan Musulunci masu ƙarfi sun hukunta tare da murkushe su da martani mai ƙarfi.
A zagaye na huɗu na aikin Nasr 2, da lambar sirri mai albarka ta "Ya Aba Abdillahil-Husain (A.S)," an kona tare da lalata KJL, babbar cibiyar shiryawa da bayar da tallafin sojojin Amurka a Yammacin Asiya a Mina Abdullah na Kuwait.
Ayyukan ramuwar gayya na mayaƙan suna ci gaba, kuma mashigar Hurmuz za ta ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa ƙarshen munanan ayyukan Amurka.
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