IRGC: Sun Babbake Sansanoni A Bahrain Da Kuwait A Cikin Zagaye Na Uku Na Aikin "Nasr 2"

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Dakarun Juyin Musulunci a cikin wata sanarwa, sun ce sun sami damar lalata ɗakunan ajiyar makamai da dama da wasu sassan jiragen ruwa da jiragen makiya a sansanin Sheikh Isa a Bahrain.
Sanarwar ta kara da cewa an kuma kai hari a kan dandalin da ake shimfida jirage mara matuki na "MQ-9" na makiya a sansanin Ali Al-Salem a Kuwait, wanda ya haifar da lalata wasu jirage mara matuki ko kuma yi masu lahani su.
Dakarun Juyin Musulunci sun bayyana cewa waɗannan hare-hare sun zo ne a matsayin martani ga ta'addancin sojojin Amurka, waɗanda suka kai hari da yammacin yau a kan wasu wuraren bakin teku na sojojin Iran.
Sanarwar ta tabbatar da cewa martani ga mai ta'addanci da hukunta shi zai ci gaba matuƙar laifukan Amurka suna ci gaba, suna yin gargadin cewa maimaita waɗannan ta'addanci hadu da martani mai tsanani.
Dakarun Juyin Musulunci sun kara da cewa ci gaba da "mugayen ayyukan Amurka" a yankin zai haifar da rashin fitar da "ko digo ɗaya na man fetur da iskar gas daga yankin," suna nuni da cewa waɗannan ta'addanci ba za su haifar da komai ba face jinkirta sake bude mashigar Hurmuz.
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