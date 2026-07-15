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Zirga-zirgar Wucewa Ta Hanyar Kudu A Mashigar Hurmuz Ta Rage Zuwa Sifili

15 Yuli 2026 - 18:10
Lambar labari: 1840670
Source: Almanar
Zirga-zirgar Wucewa Ta Hanyar Kudu A Mashigar Hurmuz Ta Rage Zuwa Sifili

Kamfanin Kpler na kasa da kasa, wanda ya ƙware a nazarin bayanai game da kasuwannin makamashi, jigilar ruwa da kayayyaki masu muhimmanci, wanda ke da hedikwata a Belgium, ya ce zirga-zirgar wucewa ta hanyar kudu (wadda Washington ke iƙirarin tabbatar da ita) a mashigar Hurmuz ta ragu zuwa sifili.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sabbin bayanan sa ido na tauraron dan adam da kamfanin Kpler ya fitar sun nuna cewa jiragen ruwa 21 sun wuce mashigar Hurmuz jiya, amma babu wani jirgin ruwa da ya wuce ta hanyar da Amurka ke marawa baya, wadda aka fi sani da hanyar Oman.

Rashin duk wani wucewa ta hanyar Oman yana nuna raguwar amincewa da wannan hanyar, yayin da kamfanonin jigilar kaya ke ci gaba da fifita hanyoyin da Iran ta amince da su.

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