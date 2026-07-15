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Al-Zaidi: Daga Satumba Ba Mu Buƙatar Kasancewar Wata Ƙungiya Mai Ɗauke Da Makamai A Ƙasar

Pentagon: Aikin Kawancen Kasa Da Kasa A Iraki Zai Kawo Ƙarshe

15 Yuli 2026 - 22:57
Lambar labari: 1840778
Source: ABNA24
Pentagon: Aikin Kawancen Kasa Da Kasa A Iraki Zai Kawo Ƙarshe

Ma'aikatar Yaƙi ta Amurka (Pentagon) a cikin wata sanarwa ta sanar da cewa aikin kawancen kasa da kasa a Iraki zai ƙare a ƙarshen watan Satumba. A lokaci guda, Ali al-Zaidi, firayim ministan Iraki, a ziyararsa zuwa Washington, ya jaddada cewa bayan 30 ga Satumba  babu buƙatar kasancewar kowace ƙungiya mai ɗauke da makamai a Iraki, kuma sojojin tsaron wannan ƙasa suna da ikon kare dukkan ƙasar Iraki. Mai magana da yawun gwamnatin Iraki shi ma ya bayyana wannan ziyara a matsayin wani ɓangare na manufar haɓaka daidaitacciyar dangantakar kasashen waje bisa ga muradun juna.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A cewar kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Iraki "WAA," Ma'aikatar Yaƙi ta Amurka a yau a cikin wata sanarwa ta yi iƙirarin cewa aikin kawancenta a Iraki zai ƙare a ƙarshen watan Satumba.

Tun da farko, "Ali al-Zaidi" firayim ministan Iraki a gab da ziyararsa zuwa Washington ya ce bayan 30 ga Satumba babu buƙatar kowace ƙungiya mai ɗauke da makamai, kuma sojojin tsaro za su iya kare ƙasar Iraki.

Al-Zaidi ya bayyana ƙarshen aikin kawancen a ƙarshen watan Satumba a matsayin farkon wani sabon zamani a dangantakar Bagadaza da Washington.

Shima "Haider al-Abadi" mai magana da yawun gwamnatin Iraki ya sanar da cewa "Ali al-Zaidi" firayim ministan wannan ƙasa zai tafi Amurka a ranar Litinin a shugabancin wata tawaga ta hukuma.

Yana mai bayyana cewa wannan ziyara tana cikin manufar haɓaka daidaitacciyar dangantakar kasashen waje ta Iraki bisa ga muradun juna, ya ce wannan ziyara tana da muhimmanci na musamman, domin ana yin ta ne a cikin mawuyacin yanayi mai sarkakiya na yanki a yanzu.

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