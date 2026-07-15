Farashin Man Fetur A Amurka Ya Kusa Kai Dala 4 A Kowace Galan / Girman Yaƙin Tattalin Arziki Ya Canja

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA: Ya zuwa ranar Talata, matsakaicin farashin man fetur a duk faɗin Amurka ya kai dala 3.84 a kowace galan. A cewar bayanan kamfanin sa ido kan farashin man fetur GasBuddy, wannan adadi ya ƙaru da kusan senti 9.8 idan aka kwatanta da makon da ya gabata, kuma da kashi 22.2% idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata.
Tasirin Siyasa Da Matsin Lamba Kan Mabukata
Manazarta suna nuni da cewa matakin dala 4 yana da muhimmanci ga masu amfani da man fetur a Amurka. Ƙaruwar farashin zuwa wannan matakin kuma yana haifar da kasada ta siyasa ga Shugaba Donald Trump da Jam'iyyar Republican. Ana fargabar cewa kafin zaɓen tsakiyar watan Nuwamba, farashin man fetur mai yawa zai shafi yanayin masu zaɓe saboda matsin kuɗi da yake haifarwa a kan iyalai.
An nuna cewa babban dalilin ƙaruwar farashin shi ne sake fara killacewar tashoshin jiragen ruwa na Iran bayan tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran ta ƙare a zahiri a makon da ya gabata, da kuma raguwar adadin tankokin da ke wucewa ta mashigar Hurmuz zuwa mafi ƙaranci cikin watanni biyu da suka gabata. Mashigar Hurmuz tana ɗaya daga cikin hanyoyin ruwa masu muhimmanci da kusan kashi 20% na samar da man fetur a duniya ke wucewa.
Masana: "Dala 4 Da Alama Ba Makawa"
Patrick De Haan, manazarcin GasBuddy, a cikin rubutun blog ɗinsa ya ce "Ina tsammanin a cikin kwanaki 7 zuwa 10 masu zuwa, matsakaicin farashin man fetur na ƙasa zai kai dala 4 a kowace galan. Farashin dizal ma yana yiwuwa ya sake haurawa zuwa dala 5 a ƙarshen wannan mako. A wasu jihohi, farashin man fetur na iya kai wannan matakin da wuri."
Damuwar Hauhawar Farashi Ta Sake Kunno Kai
Masana suna yin gargadin cewa wannan ƙaruwar farashin man fetur na iya dagula yanayin hauhawar farashi. Simon Peter Massabni, shugaban haɓaka kasuwanci na XS.com, ya ce "Bayanin hauhawar farashi na watan Yuni ya nuna raguwar matsin farashi, musamman saboda raguwar kuɗin makamashi. Amma wannan ci gaba da ƙaruwar farashin man fetur na iya canza wannan yanayin cikin sauri."
Massabni ya kara da cewa tasirin ba zai tsaya ga man fetur kawai ba, farashin man fetur mai yawa zai shafi kuɗin sufuri, jigilar kaya da dabaru, wanda a ƙarshe zai haifar da ƙaruwar farashin kayayyaki da ayyuka gaba ɗaya.
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