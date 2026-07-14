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Iran: Ba Za Mu Ja Da Baya Game Da Mashigar Hurmuz Ba

14 Yuli 2026 - 16:47
News ID: 1840136
Source: ABNA24
Iran: Ba Za Mu Ja Da Baya Game Da Mashigar Hurmuz Ba

Sojojinmu ba za su ja da baya ko kaɗan game da mashigar Hurmuz ba

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Mai magana da yawun sojojin Iran a yau Talata ya bayyana cewa "Sojojinmu ba za su ja da baya ko kaɗan game da mashigar Hurmuz ba," ya kara da cewa "ba za a sake bude mashigar Hurmuz ta hanyar yaƙi da munanan motsi da ta'addancin Amurka ba".

Ya kuma ci gaba da cewa "hanya ɗaya tilo don sake bude mashigar Hurmuz ita ce mutunta haƙƙoƙin al'ummar Iran," ya kara da cewa "muna da alhakin neman fansar jinin shahidanmu musamman Imam Shahid Sayyid Ali Khamene'i".

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