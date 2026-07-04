Yadda Kafofin Yada Labaran Larabci Suka Yada Tarukan Bankwana Da Shahidin Jagoran Musulunci

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Kafofin yada labarai na duniyar Larabawa tun daga Yemen da Lebanon zuwa Iraki da Qatar, sun gudanar da cikakken rahoto kaitsaye na taron bankwana da jana'izar shahidin jagoran juyin juya hali, tare da bayyana wannan taro a matsayin "Jana'izar Ƙarni," sun haskaka halartar miliyoyin mutane, sakonnin tsayin daka da kasancewar kwamitocin kasashen waje daga kusan kasashe 100, kuma sun ɗauki shi a matsayin alamar ci gaba da hanyar juyin juya halin Musulunci da kuma jigon gwagwarmaya.
A daidai lokacin da aka fara taron bankwana da jana'izar gawar Ayatullah Shahid Sayyid Ali Khamene'i, shahidin jagoran juyin juya halin Musulunci na Iran, kafofin yada labarai na Larabawa daban-daban, tare da ɗaukar hotuna da bidiyoyi kai tsaye sun shirya rahotanni masu zurfi, sun mayar da wannan taron zuwa ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da suka mayar da hankali a kai, kuma sun yi la'akari da fannonin jama'a, siyasa da na duniya.
Kafofin yada labarai na Yemen ciki har da gidan talabijin na Al-Masirah da kamfanin dillancin labarai na Saba, tare da yada wannan taro, sun bayyana halartar miliyoyin mutane na Iran a matsayin "sabunta mubaya'a ga tafarkin juyin juya hali da gwagwarmaya."
Al-Masirah a cikin wani rahoto mai taken "Miliyoyin Iraniyawa sun sabunta alkawarinsu na ci gaba da tafarkin juyin juya hali da Gwagwarmaya," ta rubuta cewa halartar jama'a a filin sallah na Imam Khomeini (R.A) "kuri'ar raba gardama ce ta jama'a" ta nuna goyon bayan manufofin juyin juya halin Musulunci, kuma alama ce ta shirye-shiryen al'ummar Iran don ci gaba da fuskantar fagen masu girman kai.
Wannan tashar, tare da yin nuni ga halartar da ba a taba yin irinta ba na jama'a tun daga sa'o'in ƙarshe na dare har zuwa safe, ta ba da rahoton cewa tituna da hanyoyin da ke kaiwa filin sallah na Imam Khomeini (R.A) sun cika da jama'a, kuma an gudanar da taron bankwana a cikin wani yanayi na baƙin ciki, juriya da sabunta alkawari da manufofin juyin juya hali.
Wakilin musamman na Al-Masirah a Tehran shi ma ya jaddada cewa girman halartar jama'a ya wuce dukkan hasashe, kuma yawancin kafofin yada labarai na Larabawa, Musulunci da Iran tun daga dare sun kasance a wurin don ɗaukar hotunan taron lokaci-lokaci.
A Lebanon kuma, gidajen talabijin na Al-Mayadeen, Al-Manar da shafin labarai na Al-Ahd sun bayar da rahoton wannan taron kai tsaye. Al-Mayadeen da taken "A rana ta biyu; bankwana da miliyoyin jama'a ga Shahid Ayatullah Sayyid Ali Khamene'i a Tehran" ta rubuta cewa miliyoyin Iraniyawa tare da mahalarta daga kasashe sama da 100 sun taru a filin sallah na Imam Khomeini (R.A) da kewayensa don yin bankwana da jagora shahidin juyin juya halin Musulunci.
Wannan tashar ta ba da rahoton cewa an ajiye gawar jagora shahidi tare da gawar 'yan iyalinsa waɗanda suka shahada tare da shi, a filin sallah na Imam Khomeini (R.A), kuma miliyoyin mutane tun daga farkon sa'o'in safiya, tare da rera taken ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ɗaukar tutocin juyin juya hali, sun halarci taron.
Jaridar Al-Akhbar ta Lebanon ma, tare da zaɓen taken "Fara Jana'izar Ƙarni," ta rubuta cewa jana'izar jagora shahidin juyin juya halin Musulunci ta zama muhimmin lamari na siyasa da kafofin yada labarai a yankin.
Wannan jaridar, tare da yin nuni ga kasancewar kwamitoci da jami'ai daga kusan kasashe 100, ta ba da rahoton cewa shugabannin kasashe, firayim ministoci, shugabannin majalisa, ministocin harkokin waje da wakilan hukuma na kasashe daban-daban sun halarci wannan taron; halartar a rubutun wannan jaridar, na nuna haɗin kai mai yawa da Jamhuriyar Musulunci ta Iran.
Al-Akhbar ta kuma yi nuni ga rashin kasancewar kasashen Turai, kuma ta ɗauki wannan batun a matsayin sakamakon matsayinsu na goyon bayan hare-haren Amurka da gwamnatin yahudawa a kan Iran, kuma ta rubuta cewa za a gudanar da jana'izar a garuruwan Tehran, Qom, Najaf, Karbala da Mashhad a cikin mako guda. Wannan jaridar ta kuma yi hasashen cewa adadin mahalarta a wannan taron zai kasance tsakanin 12 zuwa 20 miliyan.
Kafofin yada labarai na Qatar su ma sun ba da cikakken rahoto kaitsaye ga wannan taron. Gidan talabijin na Al-Arabi da taken "Jana'izar Mai Girma Na Jagora Shahidi" ta ba da rahoton cewa an fara taron jana'izar na hukuma daga safiyar Asabar kuma zai ci gaba na kwanaki 6, kuma ban da garuruwa daban-daban na Iran, za a kuma gudanar da shi a Iraki, kuma a ƙarshe za a binne gawar jagora shahidi a Mashhad mai tsarki.
Al-Arabi ta kuma ba da rahoton cewa dubban mutane tun daga farkon sa'o'in safe sun kasance a babban filin sallah na Tehran, kuma tare da riƙe tutoci jajaye masu taken "Shahidi" sun shelanta taken kamar "Mutuwa ga Amurka," "Mutuwa ga Isra'ila" da "Ramuwa, Ramuwa," kuma yawancin mahalarta sun kasance sanye da baƙaƙen tufafi.
Wakilin Al-Arabi a Iran shi ma ya bayyana cewa, a cewar rahotannin da aka buga, kimanin masu aikin jarida da masu fafutuka na kafofin yada labarai 15,000 sun kasance a wurin taron don ɗaukar hotunan jana'izar Ayatullah Shahid Sayyid Ali Khamene'i, wanda daga ciki, kimanin masu aikin jarida na Larabawa da na waje 1,000 daga kafofin yada labarai na yanki da na duniya daban-daban suna ɗaukar hotunan wannan taron a fili.
Gidan talabijin na Al Jazeera shi ma a cikin ɗaukar hotunan taron kai tsaye ya bayyana cewa jama'ar da ke Tehran, tare da ɗaga hannayensu, sun yi maraba da gawar jagora shahidi da iyalinsa. Wannan tashar, tare da yin nuni ga ajiye akwatunan gawar a kan wani dandali fari da rufe su da tutar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da baƙaƙen tutocin makoki, ta nakalto daga jami'an Iran cewa wannan taron mai yiwuwa shi ne mafi girman jana'izar a tarihin Iran.
Jaridar Al-Arabi Al-Jadid ma, yayin da take magana kan shigowar kwamitocin waje zuwa Tehran, ta bayyana wannan taron a matsayin "Jana'izar Ƙarni" kuma ta rubuta cewa jama'a da yawa daga larduna daban-daban na Iran sun yi tafiya zuwa Tehran don halartar wannan taron.
Wannan jaridar ta kuma yi nuni ga gudanar da taron a garuruwa daban-daban na Iran da Iraki, kuma ta ɗauki shi a matsayin alamar faɗin wannan taron a fannin yanki.
A Iraki, gidan talabijin na Al-Ahed tare da buga rahotanni da hotuna da yawa daga Tehran, ya nuna halartar jama'a mai yawa. Wannan tashar ta ba da rahoton taken kamar "Khamene'i yana raye, Iran ta ci gaba," "Labbayka ya Khamene'i" da "Mutuwa ga Amurka, Mutuwa ga Isra'ila" da mahalarta suke shelantawa, kuma ta jaddada cewa kwararar jama'a a filin sallah na Imam Khomeini (R.A) na ci gaba da kasancewa.
Haka kuma jaridar Al-Quds Al-Arabi a cikin wani rahoto mai taken "Fara Jana'izar Khamene'i; Taron Kwanaki 6 Wanda Ya Haɗa Da Iraki" ta rubuta cewa an fara taron tare da halartar dubban mutane a Tehran.
Wannan jaridar, tare da yin nuni ga halartar jama'a mai yawa tun daga farkon sa'o'in safiya, ɗaukar tutoci jajaye masu taken "Shahidi" da shelanta taken adawa da Amurka da gwamnatin yahudawa, ta ba da rahoton cewa jami'an Iran sun yi hasashen cewa a Tehran kaɗai, tsakanin mutane miliyan 15 zuwa 20 za su halarci wannan taron.
Jimlar waɗannan yada rahotanni ta nuna cewa kafofin yada labarai na Larabawa, ba tare da la'akari da hanyoyin siyasa daban-daban ba, sun mayar da taron bankwana da jana'izar jagora shahidin juyin juya halin Musulunci a matsayin ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da suka mayar da hankali a yankin; taron da a cikin rahotanninsu, ban da fannonin jama'a, an kuma yi nazari a kai a matsayin mai ɗauke da sakonnin siyasa, yanki da na duniya gaba daya.
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