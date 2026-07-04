Hoto: Mohammad Vahdati
Rahoto Cikin Hotuna | Na Halartar Mililyoyin Al’umma Taron Bankwana Da Jagora Shahidin Juyin Juya Hali - 1
4 Yuli 2026 - 22:20
News ID: 1835515
Source: ABNA24
An fara taron bankwana da Shahid Ayatullah Sayyid Ali Khamene'i (R.A) da iyalinsa, daga safiyar yau Asabar (04 Yuli,2026) tare da halartar miliyoyin mutane masu makoki a filin sallah na Tehran. Shahidin Iran ya sami darajar shahada a ranar Asabar 9 ga Isfand, 1405HS wanda yayi daidai da 10 ga Ramadan 1447HQ wanda ya dace da 28, February 2026M a yayin wani harin ta'addanci na magunyar Amurka da Isra’ila.
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