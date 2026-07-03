Rahoto Cikin Bidiyo | Yadda Gawar Jagora Shahidin Juyin Juya Hali Ta Isa Filin Sallah Na Imam Khomeini (R.A)
3 Yuli 2026 - 22:30
News ID: 1834997
Source: ABNA24
An isar da gawar jagora shahidin juyin juya hali, Ayatullah Sayyid Ali Khamene'i (R.A), zuwa filin sallah na Imam Khomeini (R.A). An fara shirin bankwana da "Shugaban Shahidai na Iran" da yammacin ranar Alhamis, bayan sallolin Magrib da Isha, tare da taron bankwana da gungun iyalan shahidai na yaƙe-yaƙe na biyu da na uku, da iyalan shahidai na ofishin jagora mafi girma, da iyalan shahidai na rundunar Waliyul-Amr, a "Wurin Shahada na Imam Shahidi." An shirya fara ayyukan bankwana da za su ɗauki kwanaki biyu da gawar jagora shahidin juyin juya hali, tun daga safiyar ranar Asabar, tare da halartar masu juyayi daga sassan ƙasar a filin sallah na Tehran.
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