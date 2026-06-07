Hizbullah Ya Yi Allah-Wadai Da Harin Isra'ila Akan Motar Sojojin Lebanon

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt: Hizbullah ta yi Allah-wadai da wani mummunan harin Isra'ila a kan motar sojojin Lebanon wanda ya kashe hafsoshi biyu da soja guda, inda ta bayyana harin a matsayin wani aiki da gangan a wani bangare na ci gaba da ta'addancin Isra'ila a kan Lebanon.
A cikin wata sanarwa a ranar Asabar, Hizbullah ta ce harin da aka kai wa motar sojoji wani bayyanannen laifi ne na baya-bayan nan a cikin jerin ayyukan Isra'ila da ke faruwa a Lebanon, musamman a kudancin kasar da yammacin yankin Bekaa.
Hizbullah ta bayar da hujjar cewa harin na Isra'ila ya samu kwarin gwiwa ne sakamakon sassaucin da hukumomin Lebanon suka yi kan batutuwan da suka shafi ikon kasa.
Ta bayyana juyayinta ga iyalan ma'aikatan sojojin Lebanon uku da suka mutu a harin da kuma ga shugabanni da mambobin Sojojin Lebanon.
Hizbullah ta kuma jaddada goyon bayanta ga sojojin Lebanon kuma ta ce tana goyon bayan sojojin kasar.
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