Yamen Da Rikonta Da Tafarkin Wilaya... Tarihi Na Imani Da Cika Alkawari

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya: A ranar 18 ga Zul-Hajji na kowace shekara, Yemen takan fara wani yanayin bukukuwa na musamman na imani, in da garuruwa da ƙauyuka suke taka rawa ruhi na ban mamaki yayin da suke maraba da tunawa da Ranar Wilaya, wannan bikin da Yemenawa ke murna a matsayin wani muhimmin matsayi a tarihin al'umma, da kuma lokacin da ma'anar alaƙa da Allah, Manzonsa, da Sarkin Muminai Imam Ali bin Abi Talib (a.s) ke sabuntawa.
Wannan lamari a cikin wayewar Yemen yana da ma'anoni da suka wuce iyakar bikin gargajiya, domin yana wakiltar sabunta alkawari da dabi'un da Imam Ali ya siffanta na adalci, jarumtaka, rashin kaskantar da kai, da ƙin mika wuya ga masu zalunci da kama-karya. A daidai lokacin da Amurka da "Isra'ila" ke ƙoƙarin tilasta ayyukan mamaya da sarrafa al'ummomi, Yemenawa suna bayyana mannewarsu ga zaɓin 'yanci da mutunci, suna ɗaukar tarihin Imam Ali (a.s) a matsayin abin koyi na jagoranci mai 'yanci wanda ba ya yarda a yi sulhu a kan gaskiya.
Darare Masu Haskakawa Da Farin Ciki Da Asalin Tushe
Kwanaki kafin zuwan Ranar Wilaya, filaye da wuraren taro a larduna da gundumomi suna zama wurare masu cike da rayuwa, inda ake ta da muryoyin waƙoƙin gargajiya da maraba da kasidu waɗanda ke nuna farin ciki da wannan babban bikin. Zauruka da tituna suna ƙawata da alamun farin ciki, yayin da rawar "Al-Bara'a" ta Yemen take halarta a matsayin ɗaya daga cikin fitattun alamomin gargajiya da ke nuna alfahari da asali da mannewa wannan akida.
A cikin sa'o'i da yamma, wasan wuta yana haskaka sararin garuruwa da ƙauyuka, yayin da saman tsaunuka ke haskakawa da wuta mai cike da alamu na tsayin daka da himma, kuma yana nuna dagewar Yemenawa na mannewa ga ƙa'idodinsu ko da suna fuskantar kalubale.
Taron Miliyoyi Al’umma Ya Na Cika Filaye
Da wayewar safiyar Ranar Wilaya, al'umma suna kwarara zuwa manyan filaye a cikin babban birnin Sana'a da sauran larduna da gundumomi, a wani babban taron jama'a mai faɗi wanda ke nuna irin girmamawar da al'ummar Yemen take wa wannan bikin.
Ana ɗaga fararen tutoci masu nuna dabi'un imani, 'yanci da mutunci, yayin da filaye ke ƙawata da hotunan shugabanni da shahidai waɗanda tafiyarsu ta danganta da kare waɗannan dabi'u, don haka bukukuwan suka zama hoto na kasa da na imani mai haɗaka, inda farin cikin da ake yi wa asali ke cakuda da jin nauyi da ke kan al'amuran al'umma.
Saƙonnin Wilaya Da Ma'anoninsu Na Zamani
Kalmomi da jawabai da ake gabatarwa a yayin ayyukan suna taɓa ma'anoni na tunani da addini na Ranar Wilaya, suna jaddada cewa manufar wilaya a ra'ayin Musulunci tsarin dabi'u da ƙa'idodi ne da ke ba al'umma kariya daga dogaro ga waje, kuma suna kiyaye 'yancin yanke shawara na siyasa, al'adu da wayewa.
Haka kuma waɗannan kalmomi suna jaddada cewa bin Imam Ali (a.s) yana nufin mannewa ga gaskiya, adalci da jajircewa wajen fuskantar ƙarya, kuma alaƙa da wannan hanya yana zama wani muhimmin abu wajen gina al'umma mai ƙarfi mai iya kare abubuwan da suka fi tsarki, haƙƙoƙinta da ikonta.
Don haka Yemen a Ranar Wilaya take bayyana: al'umma mai tushe a cikin imaninta, mai kwarin gwiwa game da asalinta, mai mannewa ga zaɓuɓɓukanta, kuma mai imani cewa hanyar ɗaukaka tana bi ta hanyar bin ƙa'idodin da Imam Ali (a.s) da alamun shiriya suka ɗauka a cikin tarihi.
Yemen A Tafarkin Wilaya... Tarihin Ta Na Imani Da Cika Alkawari
Tsawon ƙarni da yawa, Yemen ta kasance ɗaya daga cikin fitattun wuraren tarihi na makarantar Ahlul-Bayt (a.s), kuma alaƙa da Imam Ali bin Abi Talib (a.s) ta zama wani sashe na asali na wayewar addini da al'adu ga Yemenawa.
Tun lokacin da Annabi Maɗaukaki Muhammad (S.A.W) ya aika Imam Ali zuwa Yemen, ƙasar ta sami babban sauyi zuwa Musulunci, kuma an kafa dangantaka ta musamman tsakanin Yemenawa da manufar wilaya a matsayin ci gaban shiriya daga Ubangiji da kuma tabbacin haɗin kan al'umma da kiyaye mutuncinta.
Tare da sanarwar da Annabi (S.A.W) ya yi a Ghadir Khum na maganarsa da ta shahara: "Duk wanda na kasance Shugabansa, to wannan Ali Ma Shugabansa Ne" ma'anar wannan lamari na tarihi a kafu a cikin Yemenawa, kuma tunowa da shi ya zama lokacin da mutane ke tuna ma'anar wilaya ga alkawari da mannewarsu ga hanya ta imani.
Yemenawa A Tushen Abubuwan Farko Na Musulunci
Yamenawa sun sami matsayi na gaba a cikin tafiyar Musulunci tun farkonta, kuma sun ba da gudummawa wajen ƙarfafa tushen daular Musulunci mai tasowa. Kuma lokacin da al'umma ta fuskanci sauye-sauye da rikice-rikicen siyasa manya bayan rasuwar Annabi (S.A.W), 'ya'yan Yemen sun sami halarta na musamman a cikin masu kare Imam Ali (a.s) da matsayinsa.
Domin kabilun Yemen sun halarci yaƙe-yaƙe na Jamal, Siffin da Nahrawan, suna nuna gamsuwarsu ga abin da wancan zamani yake wakilta na gwagwarmaya a kan asalin al'umma da hanyarta, wanda hakan ya kafa halartar Yemenawa a cikin tarihin siyasa da soji mai alaƙa da tafarkin wilaya.
Kuma bayan shahadar Imam Ali (a.s), halartar wannan hanya ba ta ragu ba a Yemen, sai dai ta zama abin ƙarfafawa ga shiga cikin ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da zalunci da kama-karya. Kabilun Yemen sun ba da gudummawa a yunƙuri da yawa da suka fuskanci mulkin Banu Umayya, kuma suna da rawar da za a iya gani a sauye-sauyen siyasa da duniyar Musulunci ta sha a wancan lokacin.
Kuma a cikin lokutan da suka biyo baya, Yemen ta kiyaye kebantacciyar siyasarta da al'adunta, kuma an sami bullar kasashe da masarautu masu zaman kansu da suka nuna ƙarfin al'ummar Yemen da nacewarsu ga shawarar da suka yanke, nesa da biyayya ga cibiyoyin siyasa masu nisa.
Kuma da zuwan Imam Al-Hadi Ilal Haqq Yahya bin Al-Hussain (a.s) zuwa Yemen a ƙarshen karni na uku na hijira, ƙasar ta shiga wani sabon zamani a tarihinta na siyasa da tunani, inda aka kafa daular Zaidiyya wadda ta gabatar da abin koyi na gwamnati bisa ilimi, adalci, jarumtaka da gwagwarmaya da zalunci.
Wannan abin koyi ya ci gaba da kasancewa a rayuwar Yemen kusan shekara dubu, yana ɗaukar sifofi daban-daban bisa ga yanayin kowane zamani, amma ya kiyaye ainihinsa na ƙoƙarin kafa adalci da kare mutuncin al'umma.
Asalin Imani Wajen Fuskantar Ƙoƙarin Kawo Hari
A wannan zamanin, Yemen ta fuskanci guguwowi akai-akai na tasirin tunani da siyasa na waje da suka yi ƙoƙarin sake fasalin asalinta na al'adu da addini ciki har da ƙungiyar Wahabiyawa. Duk da haka, al'ummar Yemen ta kiyaye adadin haɗin kan tunani, kuma dabi'un wilaya sun ci gaba da kasancewa a cikin ruhinsu na gama-gari duk da kalubale daban-daban.
Tare da bullowar yunkurin Alƙur'ani a cikin 'yan shekarun da suka gabata, an sake komawa magana game da Wilaya a matsayin wani tsarin tunani da al'adu wanda ke ƙarfafa alaƙa da Alƙur'ani mai girma kuma yake jaddada ƙa'idodin 'yanci da ƙin mamayar waje.
Wilaya A Wayewar Yemen Ta Zamani
Kuma Yemenawa da yawa suna ganin cewa sauye-sauyen siyasa da ƙasar ta sha a cikin 'yan shekarun da suka gabata suna wakiltar ci gaba na wannan tafarki na tarihi, kuma mannewa ga manufar wilaya ya ba da gudummawa wajen ƙarfafa ruhin gwagwarmaya da tsayin daka wajen fuskantar matsi da kalubale.
Haka kuma wannan manufa ta bayyana a sarari yayin matsayin Yemen na goyon bayan al'ummar Falasdinu da lamarinta, inda ake kallon ta a matsayin ɗaya daga cikin ginshiƙan tunani da ke ƙarfafa goyon baya ga al'amuran al'umma da ƙin ayyukan kaskantar da kai ga mamaya
Tsakanin abin da ya gabata wanda ya sha martanin kakanni ga saƙon Musulunci na farko, da yanzu wanda ke shaida matsayin da Yemenawa ke ɗauka a matsayin ci gaba na wannan gadon, Ranar Wilaya ta kasance lokacin da ake tuno ma'anar asali, imani da 'yanci, kuma tana jaddada ci gaba da kasancewar wannan hanya a wayewar Yemen kowane tsatso bayan tsatso.
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