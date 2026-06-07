Tarayyar Turai Na Shirya Takunkumai Ga Isra'ilawa Da Ya Hada Da Daskare Dukiya Da Hana Su Fita

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Jami'an diflomasiyya na Turai uku sun ce a jiya Asabar, cewa Faransa tana aiki tare da kasashe da dama don ƙara matsin lamba kan "Isra'ila", ta hanyar ci gaba da sanya takunkumin da aka tsara a cikin kowace ƙasa wanda zai shafi mutane masu alaka da ayyukan tashin hankali a Yammacin Kogin Jordan.
Jami'an diflomasiyya sun kara da cewa, a cewar kamfanin dillancin labarai na "Reuters", matakan da suka hada da daskare dukiya da hana fita, ba a kammala su ba tukuna, kuma kasashe na iya amfani da jerin sunaye daban-daban na mutanen da ake hari.
Wannan mataki yana zuwa ne a daidai lokacin da ayyukan tashin hankali na matsugunan Isra'ila ke ƙaruwa a Yammacin Kogin Jordan da aka mamaye, kuma yana nuna ƙara fusatar kasashen yamma da yawa game da gwamnatin firayim minista Benjamin Netanyahu, wadda ta fadada gina matsugunan.
Matsugunan sun ƙara tsananta ayyukansu na cin zarafi ga 'yan Falasdinu da dukiyoyinsu a yankuna daban-daban na Yammacin Kogin Jordan, a cikin wata manufa ta gaba da suke ci gaba da yi musu.
A cikin waɗannan cin zarafi na baya-bayan nan, wasu matsuguna sun lalata amfanin gona a yankin Masoudiya da ke kusa da garin Burqa arewa maso yammacin Nablus, bayan da suka saki dabbobinsu a cikin filayen noma.
A wani sabon lamarin da ke da alaka da hakan, 'yan Falasdinu biyu sun jikkata sakamakon cin zarafin da wasu matsuguna suka yi musu yayin wani hari da suka kai a garin Hawwara kudu da Nablus, a cikin ƙarin tashin hankalin Isra'ila ke haifarwaa yankunan Falasdinawa.
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