Putin: Tsarin Duniya Na Yamma Kayan Aiki Ne Na Matsin Lamba Na Siyasa Da Cin Hanci

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Vladimir Putin, shugaban ƙasar Rasha, a babban taron karo na 29 na taron tattalin arziki na kasa da kasa na Saint-Petersburg, ya soki tsarin ci gaban duniya a karkashin mamayar kasashen Yamma.
Putin ya kara da cewa: Tsawon shekaru da dama, an gina tsarin ci gaban duniya ne a kan iyakataccen adadin cibiyoyin hada-hadar kuɗi, hanyoyin fasaha, wuraren inshora da dabaru, hukumomin ƙididdiga, da kudaden ajiya da kasashen Yamma suka fi so.
Ya bayyana cewa: An gabatar da wannan tsari a matsayin abin koyi na duniya kuma wanda ya dace da kowace ƙasa, amma a haƙiƙanin gaskiya, tsari ne da aka ƙirƙira da gangan don dogaro ko kwashe albarkatu.
Shugaban ƙasar Rasha ya ce: An yi amfani da wannan tsari na Yamma a matsayin kayan aiki na matsin lamba na siyasa da gasar rashin adalci; lokacin da za a iya katse biyan kuɗi, fasaha, dabaru, har ma da samun bayanai a cikin wani lokaci domin a hukunta kasashen da suka yanke shawarar yin aiki da manufofinsu na kasa.
Ya kara da cewa: A yau, mafi yawan kasashe da ƴan kasuwa, bankuna, kamfanonin masana'antu, manoma da kamfanonin sufurinsu suna ganin wannan dabi'ar Yamma da idanunsu.
Putin ya kara da cewa: Shirye-shiryen zuba jari da ƙoƙarin haɓaka kasuwanci koyaushe suna iya fuskantar manyan kasada, kuma akwai hadarin cewa ababen more rayuwa na waje da kasashe suka dogara da su, za a iya amfani da su a kansu.
Ya ci gaba da cewa: A cikin irin wannan yanayi, kasashe sun fara haɓaka fasahohi, ƙirƙirar hanyoyin samar da kayayyaki da cibiyoyi na kansu.
Shugaban ƙasar Rasha ya lura cewa: Duniya za ta zama mafi adalci lokacin da ci gaban tattalin arziki ya kai ga ƙarin kasashe, lokacin da aka buɗe damammaki ga biliyoyin mutanen da a baya suke a gefen tattalin arzikin duniya.
Ya kara da cewa: Yana da matukar muhimmanci cewa sabbin cibiyoyin ci gaba a kasashe su iya tantance hanyoyin ci gaban kansu, su sami babban rabo daga ƙarin ƙima, da kuma ƙirƙirar alamomin kasuwanci, ƙa'idodi da cancantarsu.
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