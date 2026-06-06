Iran Ta Harba Makamai Masu Linzami Kan Sansanonin Amurka A Kuwait Da Bahrain

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Iran ta kai hare-hare biyu na ramuwar gayya kan sansanonin Amurka a Kuwait da Bahrain da makamai masu linzami, tare da yin gargadin cewa duk wani ci gaba na zalunci zai haifar da rufe mashigar Hurmuz gaba daya ga fitar da mai da iskar gas.
Dakarun Juyin Musulunci na Iran sun sanar da cewa Rundunar Sojan Saman su ta kai hari kan sansanin sojan sama na Ali Al-Salem a Kuwait da sauran muhimman cibiyoyin hedkwatar rundunar sojan ruwa ta Amurka ta 5 a Bahrain da makamai masu linzami, a matsayin ramuwar gayya kai tsaye ga hare-haren jirage marasa matuki na Amurka a kan hasumiyoyin sadarwa na dakarun juyin musulunci a tsibirin Qeshm da Sirik biyo bayan arangama kan motsin jiragen ruwan dakon mai ba tare da izini ba a mashigar Hurmuz.
A cikin wata cikakkiyar sanarwa, dakarun juyin musulunci sun sake gina jerin abubuwan da suka faru gaba daya wanda ya kai ga hare-haren.
Da karfe 01:30 na safe, jiragen ruwan dakon mai guda hudu sun yi yunkurin fita daga mashigar Hurmuz ba tare da izinin rundunar sojan ruwa ta dakarun juyin musulunci ba da kuma watsi da gargadi. Bayan da rundunar sojan ruwa ta dakarun juyin musulunci ta yi gargadi, ta kai hari kan daya daga cikin jiragen ruwan dakon mai kuma aka tsayar da shi, yayin da sauran jiragen suka koma baya.
Da karfe 02:00 na safe, jirage marasa matuki na Amurka sun kai hari kan hasumiyoyin sadarwa na dakarun juyin musulunci guda biyu, daya a tsibirin Qeshm da daya a Sirik.
A cikin ramuwar gayya nan take, rundunar sojan sama ta dakarun juyin musulunci ta kai hari kan sansanin sojan sama na Ali Al-Salem a Kuwait da sauran muhimman cibiyoyin hedkwatar rundunar sojan ruwa ta Amurka ta 5 a Bahrain.
"Idan aka maimaita wadannan ayyukan ta'addanci, martanin ba zai takaita ba," in ji sanarwar, ta kara da cewa, "Ku [kawancen Amurka da Isra'ila] za ku dauki alhakin sakamakon rufe mashigar Hurmuz gaba daya ga fitar da mai da iskar gas naku".
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