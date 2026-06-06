Laftanar Reza'i: Gudanar Da Mashigar Hurmuz Yana Hannun Iran Ne

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Babban Laftanar Mohsen Reza'i, Kwamandan Dakarun Juyin Musulunci na Iran a yakin tsaro mai tsarki na shekaru takwas, a cikin wata hira da gidan talabijin na CNN na Amurka yana amsa tambayar cewa "Menene Iran ta koya daga yaki da Amurka?" Ya ce: A cikin wannan yaki mun gane cewa hanyar juyin musulunci daidai ce, kuma da ba haka ba da mun sha kaye a wannan yakin; haka kuma wannan yaki ya bayyana cewa zamanin yaki na gargajiya yana gab da ƙarewa, kuma a yau yakin marsa daidato tare da sabbin dabaru da kirkire-kirkire ya fi tasiri, da kuma wani batu cewa yanzu kowa ya gane cewa Amurka ta zama wani yanki na Isra'ila.
Ya amsa tambaya game da shirin nukiliyar Iran; ya kara da cewa: A batun nukiliya mun yi aiki gaba daya cikin ka'idojin kasa da kasa da NPT, kuma a cikin yarjejeniyar nukiliya (JCPOA) mun cimma yarjejeniya da kasashe biyar da daya, wanda Trump ya yaga, don haka yanzu mun yi shakka sosai game da nacin Trump na rushe shirin nukiliya, kuma ba za mu amince da wata yarjejeniya ta nukiliya da Trump ba kwata-kwata, kuma a yanzu ba za mu gudanar da wata tattaunawa a batun nukiliya ba.
Kwamandan Dakarun Juyin Musulunci na Iran a yakin tsaro ya amsa tambayar cewa "Shin Iran ce ta sa aka tsawaita lokacin tattaunawar?" Ya ce: A yanzu kwallo a filin Amurka take, kuma Trump ne babban matsalar tattaunawar; yana magana cikin yanayi na shubuha, kuma wannan hanya a cewarsa ita ce hanyarsa, amma game da Iran wannan hanya ba ta da amfani, kuma dole ne ya yi magana a fili, kuma a daya bangaren yanzu akwai rashin amincewa da yawa a tattaunawar; tattaunawar a yanzu ta shiga cikin wani mawuyacin hali, kuma Trump ne ya kamata ya warware wannan mawuyacin hali.
Babban Laftanar Reza'i ya mayar da martani ga maganar mai jarida na CNN cewa "Trump ya yi iƙirarin yana jiran amsar Iran"; ya yi ishara da cewa: Iran ta fito fili ta ce ku saki dukiyoyin da aka killace, amma Amurkawa suna ba da amsoshi masu rudani, kuma su ne ya kamata su fayyace. Wannan jarabawa ce ta gina amana don tabbatar da mafi karancin buƙatu a tattaunawar; kuma cewa waɗannan dukiyoyin na Iran ne, ba na Amurka ba.
Yana amsa maganar mai jarida na CNN cewa "Amurka ba ta amince da karbar wani kudi a mashigar Hurmuz ba"; ya jaddada cewa: Mashigar Hurmuz mallakar Iran da Oman ce, kuma gudanar da mashigar Hurmuz yana hannunmu ne, don haka dole ne mu karbi kudin kare muhalli da kudin zirga-zirga; shin Amurkawa suna tsammanin za mu biya kudin zirga-zirgar jiragen ruwa daga harajin al'ummar Iran?
Tsohon kwamandan Dakarun Juyin Musulunci na Iran ya amsa tambayar cewa "Yanayin da ake ciki a yanzu a Tekun Farisa yana da hadari har zuwa yaushe?" Ya bayyana cewa: Mashigar Hurmuz ba ta da hadari ga kasuwanci, amma tana da hadari ga rashin tsaro da tura sojoji, kuma Amurka ce ta sanya wannan yankin cikin hadari, kuma idan Amurka ta ci gaba da wannan dabi'a za ta sha kaye mai tsanani; don haka Amurka ce ke haifar da kutsawa da yaki da fada.
Babban Laftanar Reza'i ya ci gaba kuma yana amsa tambayar cewa "A ganinka a yau akwai damar yarjejeniya ko kuma sake faruwar yaki?" Ya ce: Wannan ya dogara da Amurka, kuma lalle sun san cewa farshin tattaunawa ya yi musu arha sosai fiye da yaki, kuma idan sun sake son yin wani aikin soja za su shiga cikin wani kunkumi mai duhu marar iyaka.
Yana me bayar da amsa ga maganar dan jarida na CNN cewa "Dangane da barazanar Trump a kan ababen more rayuwa na Iran, wannan yaki zai yi wa Iran hasara mai yawa"; ya yi gargadin cewa: Idan yaki ya ci gaba kuma killacewa ta ci gaba, za mu kai yaki fiye da yankin, daga Tekun Indiya har zuwa Bahar Maliya da mashigar Bab al-Mandab da Bahar Rum, kuma hakan zai yi wa Amurka mummunar illa.
Sakataren majalisar koli ta daidaita tattalin arziki na manyan shugabannin kasar ya amsa tambayar cewa "Dangane da rikice-rikicen kwanakin baya da harin da aka kaiwa filin jirgin sama na Kuwait, sakonku ga makwabta menene?" Ya ce: Zargin cewa Iran ta kai hari filin jirgin sama na Kuwait karya ne, kuma mun kai hari sansanin Amurka a Kuwait a matsayin martani ga cin zarafin Amurka; kamar yadda a lokacin yakin, duk da cewa wasu makwabtanmu sun ba da sararin samaniyar su gaba daya ga makiya, Iran ta kai hari ne kawai ga sansanonin da bukatun Amurka a waɗannan kasashe, kuma ta kiyaye makwabtaka da 'yan'uwantaka.
Babban Laftanar Reza'i ya kuma amsa tambayar cewa "Trump ya sanar da cewa ganawa da shugaban Iran abin alfahari ne gareshi, shin hakan yana yiwuwa?" Ya kara da cewa: Irin wannan abu ba zai faru ba.
Ya amsa tambayar cewa "Sakonku ga Trump menene?" Ya ce: Trump ya kamata ya yanke shawara ba tare da Isra'ila ba, kuma ya saki hakkoki da dukiyoyinmu da aka killace, kuma ya janye killacewar teku, kuma hakan na iya bude tattaunawa, don haka ya kamata ya bar bukatun kansa ya yi tunanin al'ummar Amurka, kuma ina fata ya sami ƙarfin hali don yin hakan.
Memba na majalisar tantance maslaha na tsarin musulunci ya amsa tambayar cewa "Shin Iran da Amurka za su yi aiki tare a nan gaba?" Ya amsa da cewa: Akwai rarrabuwar kawuna mai zurfi tsakanin Iran da Amurka, kuma Amurka kullum tana yin cikas da karya alkawari, kuma ta ci gaba da lalata dangantakar tsakanin kasashen biyu.
Babban Laftanar Reza'i a ƙarshe yana mai amsa tambayar cewa "Dangane da cewa a yakin baya-bayan nan Amurka ta dogara da sojojin sama da ruwa, yayin da Iran ta dogara da ƙarfin makamai masu linzami da jirage marasa matuki, shin a ganinka wannan hanya za ta ci gaba a wani yaki mai yiwuwa ko kuma dabaru za su canza?" Ya ce: Ƙarfinmu ba makamai masu linzami da jirage marasa matuki ba ne kawai, kamar yadda muke jiran shigowar Amurka ta kasa don duniya ta ga ƙarfin gaske na Iran domin sojojinmu na kasa ma suna da ƙarfi sosai.
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