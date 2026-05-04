Zane-zanen Fasaha A Tashar Jiragen Ruwan Gaza Don Nuna Goyon Baya Ga Ayarin Samoud

4 Mayu 2026 - 17:10
News ID: 1809747
Source: Quds
A tashar jiragen ruwa ta Gaza, inda teku ya ke shan fama da matsanancin ƙawanya da wahalhalu cikin shekaru masu yawa, masu fasaha na Falasdinawa sun ƙirƙiri zane-zanen fasaha don nuna goyon bayansu ga tawagar "Jiragen Ruwa na Duniya na Samoud".

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Waɗannan tawagar Jiragen Ruwan sun shirya karya kawanyar da aka yi wa zirin Gaza wanda a hanyar su tun fara motsawarsu Isra'ila ke ci gaba da kai masu hari akai akai. 

An zana wannan zane-zanen a bangon tashar jiragen ruwa da nufin tunawa da rawar da mahalarta wannan jiragen ruwa suka taka da kuma yin Allah wadai da harin da gwamnatin Sahyoniya na ta kai musu a cikin ruwan ƙasa da ƙasa. Wannan aiki na alami yana nuna gwagwarmayar al'adu da fasaha na mutanen yankin Gaza game da killacewa da ci gaba da kai masu har

i.

