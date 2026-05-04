Hizbullahi Ta Yi Ruwan Bama-Bamai Kan Sansanin Sojojin Isra'ila A Kudancin Lebanon

4 Mayu 2026 - 17:48
Source: ABNA24
Hizbullahi ta kai hari kan matattarar sojojin Isra'ila da sabon sansanin kai hare-hare a kudancin Labanon 

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kungiyar Hizbullah ta Lebanon ta sanar da cewa mayakan gwagwarmaya sun yi wa wani sabon wurin da sojojin Isra'ila suka kafa don gudanar da umarnin yaƙi a garin "Al-Bayada" ruwan bam da jirgin sama mara matuki a yau Litinin, kuma bama-baman sun kai hari kai tsaye kan wurin da aka kai harin. Sannan Kungiyar Hizbullah ta Lebanon ta harba makamai masu linzami kan taron sojojin Isra'ila a garin Al-Qantara. 

