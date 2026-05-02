Farashin Yin Sulhu Da Iran Ga Washington

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A cikin wani rahoto Amurka ta damu da taskace kusan fam dubu na uranium tare da tataccensa da ya kai (kilogiram 440) da kuma da dubbai na makaman masu ci gaba na kai farmaki.
Iran na son amincewa da hakkinta na ingantawa tare da tace uranium cikin lumana. Dole ne Iran ta amince da tsattsauran binciken kasa da kasa.
An ba yar da wasu shawarwari daga cikinsu akwai wannan wata sabuwar shawarar da zata tilastawa Iran shiga kungiyar nukiliyar yankin da kasashe tara da suka hada da Saudiyya da Hadaddiyar Daular Larabawa da Turkiyya. Wani muhimmin batu kuma shi ne mashigar Hormuz, wanda ta cikinsa ne wani bangare mai yawa na makamashin duniya ke ketarawa.
Akwai wata shawarar kuma ta sanya harajin shige da fice na: Dala 5 ga kowace ganga na mai, cents 20 a kowace ƙafa dubu na iskar gas, $ 25 akan kowane tan na sulfur, da $ 30 akan kowane tan na urea. Aikin zai iya samar da kusan dala biliyan 80 a cikin kudaden shiga na shekara-shekara don sake gina Iran da kasashen Takun Farisa a karkashin kulawar Majalisar Dinkin Duniya.
Masu goyon bayan wannan shawarar sun kira wannan shirin matsayin tsarin Zinariya wanda zai ba kowa ne bangare na da baya ga bukatar da ya ke don samu daga dayan bangaren ta hakan kuma su fitar da amincewarsu.
