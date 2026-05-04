Iran: Manyan Makamai Biyu Sun Sami Jirgin Ruwan Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Majiyoyin labarai na gida a kudu sun ruwaito cewa makamai masu linzami guda biyu sun kai hari kan wani jirgin ruwan Amurka. Jirgin ruwan, wanda ya karya dokokin zirga-zirga da tsaron jigilar kaya a kusa da Jask a yau (Litinin) don a ƙoƙarinsa na ratsawa ta mashigar Hormuz, an kai masa hari da makami mai linzami bayan ya yi watsi da gargadin Sojojin Ruwan Jamhuriyar Musulunci ta Iran. A cewar wadannan majiyoyi, jirgin ruwan Amurka bai iya ci gaba da tafiyarsa ba saboda wadannan hare-haren kuma an tilasta masa ya ja da baya da tsere daga yankin.
Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta sha nanata cewa duk wata wucewa ta mashigar Hormuz ba zai yiwu ba tare da izinin hukumar Iran ba, kuma duk wani watsi da wannan gargadin zai gamu da martani mai karfi daga sojojin. Har zuwa lokacin rubuta wannan labarin, babu wani ƙarin bayani game da girman barnar da kuma yiwuwar asarar rayuka...
