Sheikh Zakzaky: Dakewar Iran Ta Samu Sakamakon Makarantar Ahlul Bayt (AS)

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A taron na biyu na "Ƙungiyar Mawaka" ya ƙare da jawabi daga baki. Sheikh Ibrahim Zakzaky a Abuja.
A lokacin wannan bikin, Sheikh Zakzaky ya bayyana babban matsayin Ahlul Bayt (AS) kuma ya jaddada: A tsawon tarihi, an yi ƙoƙari da yawa don rage daraja da kuma ɓoye falalolinsu da matsayinsu. Da yake magana game da jagorancin makarantar Ahlul Bayt (AS), ya bayyana cewa: bin wannan makaranta ita ce hanyar cimma girma da nasara ga al'ummar Musulunci. Kwanciyar hankali da nasarar da Iran ta samu a yau ya samo asali ne daga tsayin daka da kuma koyarwar Ahlul-Bait (AS) duk da matsin lamba da kuma ƙoƙarce-ƙoƙarcen da take yi na magance su. Ya kuma kwatanta waɗannan ƙoƙarin da ƙoƙarin da Yahudawa, Kiristoci, da munafukai suka yi a farkon zamanin Musulunci don rusa Musulunci a zamanin Annabi Muhammad (SAW), kuma ya ƙara da cewa: "A yau, ana iya ganin misalan irin wannan haɗin gwiwa a kan fagen gwagwarmaya, musamman Jamhuriyar Musulunci ta Iran". A wani ɓangare na jawabinsa, shugaban Harkar Musulunci ta Najeriya ya tattauna muhimmiyar rawar da waƙa da fasaha ke takawa wajen isar da saƙonnin addini da na zamantakewa, yana mai cewa: "Waƙa kayan aiki ne mai tasiri wajen wayar da kan jama'a da kuma jagorantar ra'ayoyin jama'a a cikin al'umma". Da yake ishara da rawar da mawaƙa suka taka a zamanin Annabi Muhammad (SAW), ya yi kira ga mawaƙa da masu fafutukar al'adu da su yi amfani da ƙarfin waƙar don wayar da kan jama'a, fuskantar makirci, da kuma kawar da ƙoƙarin da ke neman rabuwar kai tsakanin Musulmi ta hanyar ƙara rura wutar bambancin ƙabila. Sheikh Zakzaky ya kammala da jaddada cewa: Duk da cewa akwai bambancin ƙabila a tsakanin Musulmi, addinin Musulunci ya zarce ƙabilu kuma dole ne ya zama ginshiƙin haɗin kai da haɗin gwiwa na al'ummar Musulunci.
