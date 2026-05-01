Limamin Haramin Sayyada Zainab (AS) A Damascus Ya Yi Shahada

1 Mayu 2026 - 21:18
Source: ABNA24
Hujjatul-Islam "Sayyid Farhan Hassan Al-Mansur" memba na majalisar malaman Shi'a na Syria, da tsakar yau, an kaia masa harin ta'addanci a yankin Sayyada Zainab (AS) na Damascus.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Sa'a guda da ta gabata, sakamakon fashewar bam a titin Fatimiyya a yankin Zainabiyya na Damascus, limamin haramin tsarki na Sayyada Zainab (AS) Hujjatul-Islam "Sayyid Farhan Hassan Al-Mansur" ya yi shahada.

Kafin wannan, wasu rahotanni sun ba da labarin cewa "Sayyid Farhan Hassan Al-Mansur" ya ji rauni, amma cikakkun labarai sun nuna cewa wannan malamin Shi'a ya yi shahada.

Sayyid Farhan Hassan Al-Mansur, memba ne na majalisar malaman Shi'a na Syria kuma limamin haramin Sayyada Zainab (AS), wanda ya yi shahada saboda harin da aka kai masa.

