Iran: Manufar Shirin Iran Kawon Ƙarshen Yaƙin Ba Batun Nukiliya Ba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Bayanin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ya bayyana sabon matani na shirin na 14 na Iran: Shirin mai dango 14 na Iran ya mayar da hankali ne kawai kan "karshen yakin" kuma jita-jitar kafofin watsa labarai game da wasu tsaruka koma bayan hakan a cikin wannan shirin ba gaskiya ne.
Babu batun nukiliya a shirin Iran na yanzu, kuma a halin yanzu ba a ci gaba da yin wata tattaunawa kan nukiliya ba. Zargin da akewa Iran kan Mashigar Hormuz, kanzon kuregen kafafen yada labarai ne kawai.
Martanin Amurkawa game da shirin da Iran ta yi mai mataki 14 ya samu ta hanyar Pakistan, kuma a halin yanzu ana kan binciken wannan martanin.
