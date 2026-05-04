An Mayar Da Ma'aikatan Jirgin Ruwan Tusca Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Cibiyar sadarwa ta kuma ambato CENTCOM tana cewa: An mayar da ma'aikata 22 na ma'aikatan jirgin ruwan Tusca zuwa Pakistan don komawa Tehran.
Pakistan: ta mika ma'aikatan jirgin ruwan Tusca ga Iran a yau. Ma'aikatar Harkokin Wajen Pakistan ta sanar da cewa za a mika ma'aikatan jirgin ruwan Tusca ga hukumomin Iran a yau. A cewar sanarwar ma'aikatar, za a mayar da jirgin ruwan Tusca ga masu shi na asali bayan gyara shi, tare da tuntubar Washington da Tehran.
Hotunan ma'aikatan jirgin ruwan Toska da suka isa ƙasar awa ɗaya da ta wuce
