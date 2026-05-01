Isra'ila Ta Aike Da Iron Dome Da Manyan Makaman Kariya Zuwa UAE

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Financial Times: Baya ga Iron Dome, Isra'ila ta aika da wasu nau'o'in na'urorin kariya ga UAE. Jaridar ta rubuta cewa: "Isra'ila ta aika da na'urar makaman tsaro, gami da babbar na'urar Laser ta zamani, zuwa UAE don taimakawa UAE game da kwararar mummunan makamai masu linzami na Iran da jirage marasa matuka.
Har ila yau, ta tura tsarin spectro mara nauyi a UAE don gano jirgin "shahed" Jirage marasa matuka na Iran tun daga nisan kilomita 20. Wata majiya mai tushe ta ce an tura karin na'urorin makamai ga UAE tare da karin sojojin Isra'ila. "Yawan sojojin Isra'ila da ke cikin UAE ba kadan ba ne".
Your Comment