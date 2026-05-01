IRGC: Ta Dakatar Da Jirgin "Epaminodes" Da Ke Haɗakar Aiki Da Amurka

1 Mayu 2026 - 20:56
News ID: 1808528
Source: ABNA24
Jirgin dai da aka dakatar ana zargi da hada kai da sojojin Amurka. 

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Rundunar Sojan Ruwa ta Irgc ta sanar da cewa: "Bisa sa ido kan leken asiri na IRGC a cikin watanni shida da suka gabata, jirgin ya yi zirga-zirga da yawa zuwa tashar jiragen ruwa na Amurka kuma an kama shi saboda yin watsi da gargadin sojojin ruwa da dama. 

A wani ɓangaren kuma an samu rahotonnin da ke cewa har yanzu Iran tana lodi man a jiragen ruwa a tsibirin Kharak. Sabanin ikirarin da fadar White House ta yi, har yanzu babu bayyanar wata alamar ƙarewar karfin ajiyar man na Tehran.

