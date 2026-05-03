A Karon Farko Bayan Yakin Tekun Farisa 1991 Kuwait Ta Gaza Fitar Da Mai A Watan Afrilu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Bisa ga bayanan da aka fitar daga dandalin bin diddigin jiragen dakon mai, Kuwait a watan Afrilu na 2026 ba ta da wani fitar da danyen mai ba; lamarin da ya faru a karon farko tun bayan kawo ƙarshen yakin Tekun Farisa a shekara ta 1991. Wannan rahoto ya nuna cewa fitar da mai na wannan ƙasa ya koma sifiri, kuma a zahiri an dakatar da fitar da shi zuwa kasuwannin duniya.
Lamarin da ya faru ne sakamakon rufe mashigar Hormuz. Kuwait tare da kasashe kamar Qatar, Bahrain, da Iraki, saboda ƙarancin hanyoyin da za su bi madadinta, su ne suka fi fuskantar illa daga wannan cikas a wannan mashigar mai mahimmanci.
Dangane da haka, kamfanin mai na Kuwait, a tsakiyar gasa mai tsanani ta duniya, ya ba da sanarwar kwangiloli don ayyuka 15 da ke da darajar dinari miliyan 190.
Kuwait na ɗaya daga cikin kasashen da gwamnatin ta'addanci ta Amurka ta yi amfani da ƙasarsu don kai wa Iran hari, kuma wannan lamari ne ya sa Kuwait ta zama halaltacciyar manufa ga hare-haren ramuwa na Iran.
Your Comment