Isra'ila Na Ci Gaba Da Kame Da Rusa Gidajen Falasdinawa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Majiyoyin cikin gida sun ba da rahoton hare-haren da dakarun mamaya suka kai kan birane da kauyuka daban-daban a yammacin kogin Jordan a safiyar yau. 'Yan mamaya na Isra'ila sun kai hari a yankuna irin su Tubus, Salafism, Nablus, Tulkaram, Jenin, da Al-Khalil, suna bincike tare da bincika gidajen 'yan kasar.
A yayin hare-haren, an kama mutane da dama, ciki har da Atef Awadeh, dan takarar zaben magajin gari na Deir Samat, tare da wasu da dama.
An kuma samu rahotannin ruguza gidaje da barna mai yawa. Hare-haren da aka kai a Beit Amr, Beit Fajr da kauyukan da ke kusa da Ramallah suma sun kasance tare da kama mutane da kuma tsoratar da mazauna.
Your Comment