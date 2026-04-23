Waken Yabo Da Jinjinawa Iran Da Bakin Al-kanaweey

23 Afirilu 2026 - 17:26
News ID: 1805541
Source: ABNA24
1 . Jallah sarki ya nufata 

Yau ƙasa ta Iran a santa 

Mussulunci mannufarta 

Ta fito kowa ya ganta 

Tafi rana gun fitarta.

2 . Rundunar Sahyu-Amurka

Har da a'arabun nifãƙa

Masu ɓarna can a Makka 

Sun yi burin kar a farka 

Ga shi yau su ne da kuka .

3 . Don Iran ta mangaresu 

Ko ace ta tarwatsa su 

Mun gani a cikin gidansu

Ba sukuni duk ƙasarsu 

Don kwa sun gane kurensu.

4 . Ta riƙe mashiga ta Hurmuz

Tattalin maƙiyanta "Ƴamrūz"

Ko a ran idi na "Nairūz"

Ba wucewa ko da "Excuze"

Koko jirgi yayyi ƙurmuz .

5 . Sun zamo ɓera a rami 

Don gudun ɓarnar makami 

Babbakarsu yake da ƙaimi

Yau Iran ta rusa komi 

Ta saka su suna ta zulmi.

6 . Su maƙota ƴan asara

Masu yin bautar nasara 

Sun ziga kuma sun yi kora 

Yau wutar ta bar maƙera 

Ɗakunansu taje ta hura.

7 . Sun ƙware gun yaɗa gaba

Ga ta'addanci da zamba 

Don buƙatarsu da riba

Ayyukansu suke ta girba 

Don kwa yaso hakka Rabba.

8 . To Aduwallahi ɗai ne 

Ba shi banbance mutane 

Babu Shi'a ba Basunne 

Ko mutum ma kafiri ne 

In yaƙi su ba zai ga kyau ba.

9 . Mamaya ce manufarsu

Don su sace arziƙi su 

In da ɗanyen mai kagansu 

Sai kace mayu su ƙyasu 

Ko ta yaya ne a bi su .

10 . Kan mutane ya fa waye 

     Da ake yin kan ta waye 

Yanzu babu batun alaye 

Ba batun yin ɓoye-ɓoye 

Ƙwal daka ta doke maye.

11 . Ga ta can Lubnan mazaje 

Sun hana su sakat da gwabje 

Ga Yaman da Iraƙi lauje 

Mai riƙar maƙiya da sun je 

Gazza rãmin mai garaje.

12 . Rabbana daɗa ƙarfafarsu 

Dan isar Manzonka ba su 

Kariya don wanzuwar su 

Kar ka bar maƙiya su kar su 

Don Aliyu tsare ƙasarsu .

Khãdimul Ashrãf Al-Abdul Faneey Al-kanaweey 

20 / Shawwal / 1447H - 9 / 4 / 2026

