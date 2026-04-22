Hizbullahi Ta Harbo Jirage Marasa Matuƙa Na Isra'ila Huɗu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Isra'ila ta keta yarjejeniyar tsagaita wuta a wurare da dama inda Hizbullah ita na ta mayar da martani da sabon hare-haren
A cikin wannan aikin, an kai hari kan rundunar sojojin Isra'ila a yankin Qantara bisa amfani da jirgin sama mara matuki.
Gwagwarmayar Musulunci ta sanar da wannan matakin a matsayin wani bangare na martani ga harin. Sannan dangane da keta yarjejeniyar tsagaita wuta da jiragen saman Isra'ila su kai na shawagi asararin samanaiyar ƙasar a kan Lebanon, Hizbullah ta an gudanar da aikin kariya inda ta harbo jiragen leken asiri guda 4 na sojojin Isra'ila a yankin Mansouri. Tana mai tabbatar da cewa wannan matakin a matsayin wani bangare na kare 'yancin Lebanon.
Your Comment